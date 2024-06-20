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日本超商報廢亂象！1天丟「近百萬條壽司」　連災區都在丟物資

▲▼日本超商,日本便利商店（示意圖／VCG）

▲日本超商每年食物報廢超過2600億日元（約新台幣533億元）。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

日本超商分布密集，並以提供多樣化且方便的美味食品聞名，如壽司、三明治以及微波食品，然而這些全年無休、24小時營業的超商，卻成為日本糧食浪費的重要一環。其中，光是在節分日當天，全日本5.5萬間超商，就要丟掉94.7萬條惠方卷，在方便的背後，隱藏著消費者無從得知的巨大浪費。

根據BBC報導，儘管各大便利商店不會公開透明的報廢食品損失，使得確切的規模難以量化，但是根據日本公平貿易委員會2020年估計，日本主要連鎖便利商店平均每間店每年就要丟棄價值468萬日元（約新台幣96億元）的食物，相當於全日本超商整體每年都有超過2600億日元（約新台幣533億元）的食品報廢損失。

根據全家便利商店官方網站上的數據，每天都會出現5萬6367噸的食物報廢。而日本有高達63%的食物仰賴進口，除了浪費金錢和資源，食物的損耗還會通過生產、運輸以及廢棄焚燒中的碳排放對氣候變化產生影響。

2月3日是日本的節分日，而根據當地習俗，這一天是慶祝春天到來的節日，所有人都要吃壽司飯卷「惠方卷」。因此每年的節分日，超商都會大量進貨惠方卷，但是到晚上，沒有被賣出的惠方卷就要被丟進垃圾桶。

根據獨立研究統計，日本5萬5657間便利商店2023年節分日就丟掉了94萬7121條惠方卷。而這並非特例，甚至只是日本食物浪費的一小部分而已。

作為對聯合國永續發展目標承諾的一部分，日本答應會在2030年前將國內食物浪費從2000年的980萬噸減半至490萬噸。

糧食浪費研究員井出（Rumi Ide）曾任職於日本家樂氏公司，2011年311大地震發生時，她被主管指派前往災區協助物資捐贈相關工作，然而她卻震驚地發現，有大量被送到避難所的食物經常被丟棄，並未真正送到有需要的人手上。有一次志工送來上千份的便當與麵包，但是因為種種官僚問題，這些食物並未被分發，最終因放到過期丟掉。

基本上，每間便利商店每晚至少報廢50至70件超過賞味期限的食品，包含壽司、便當、飯糰、三明治以及甜點。而這些報廢的食物有大部分其實還是可以食用的，但超商為了確保食物新鮮度，在商品真正過期前的3至4天，就將其報廢。

超商加盟主從總部購買食品後，必須承擔所有成本，因為無論商品是否售出或是報廢，他們都需要向總部支付所有成本的費用，因此就算東西賣不掉，總公司還是能夠營利。

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