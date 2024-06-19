北韓支持俄軍侵略烏克蘭！普丁砲轟美帝數十年壓迫　邀金正恩訪俄

▲普丁、金正恩拍攝合照，雙方前往錦繡山迎賓館進行會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁今（19）日凌晨搭乘專機抵達平壤，是睽違24年再度出訪北韓（朝鮮），中午抵達錦繡山迎賓館，和北韓最高領導人金正恩進行雙邊會談。普丁表示，非常感謝北韓總是無條件支持俄羅斯，並誠摯邀請金正恩能夠出訪莫斯科；同時，他批評美國霸權帝國主義壓迫俄羅斯數十年。

根據《韓聯社》、《俄塔社》，普丁與金正恩19日下午在錦繡山迎賓館進行90分鐘的會談。針對北韓總是向俄羅斯表達「無限支持」，普丁給予高度評價，「包括烏克蘭政策，在所有俄羅斯政策之中，北韓總是採取一貫的堅定態度、向俄羅斯表達無限支持，（我）對此由衷感謝。」

普丁隨後將憤怒的砲口對準美國，「數十年以來，俄羅斯一直與美國和其同盟國所帶來的霸權、帝國主義奮戰」；至於俄朝關係，普丁則表示，「兩國交流與溝通秉持平等、相互尊重原則，俄國與朝鮮（北韓）延續數十年的友誼和鄰邦情誼。」

普丁表示，期盼下一次俄朝會談能夠在俄羅斯首都莫斯科舉辦，他也誠摯邀請金正恩出訪莫斯科。普丁更透露，今天已經準備好「改變俄朝兩國外交關係」的基本外交文件，預估未來將會徹底迎來改變。據悉，俄羅斯將和北韓簽訂《全面戰略夥伴協定》，會談結束後簽署共同文件。

金正恩則是表示，「未來朝鮮（北韓）將會更加強化和莫斯科當局（俄羅斯）之間的戰略合作。在世界情勢快速變化且愈趨複雜之下，我國將更加強化與俄羅斯領導高層之間的戰略接觸。朝俄兩國正進入迎向新繁榮的時期。俄羅斯在維持戰略平衡上扮演極為重要的角色。」

金正恩強調，「（我國）全面支持俄羅斯在烏克蘭上軍事作戰。朝鮮（北韓）將無條件全面支持俄羅斯推出的政策。」

俄羅斯克里姆林宮表示，目前普丁和金正恩已經結束公開會談，並於隨後進入非對外公開的「一對一會談」，討論極具爭議且敏感的議題。