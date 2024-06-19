羽生結弦被爆假離婚　僅105天超短命

▲羽生結弦被爆因不想被關注婚姻而與老婆假離婚。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

陳紹誠現熱戀的夏米雅被「老公」踢爆當初為了演藝事業，稱說要為了裝單身而假離婚，結果如今反作用力射回自己；藝界也有傳說中的假離婚，理由也是百百種，讓夫妻真實關係成為一大謎團。

外傳中國大陸男星黃曉明和Angelababy夫妻為躲查稅以假離婚來減少罰款，沒想到分別繳完新台幣10、20億元罰款後，Angelababy不肯復婚，讓黃曉明很苦惱，最終兩人於2022年正式宣布離婚。

▲外傳黃曉明與Angelababy躲查稅假離婚成真。

日本花式溜冰選手羽生結弦婚後105天，發聲明說2人還未成熟到可以保護彼此決定離婚，但外界普遍認為他是為擺脫關注而假離婚。其實羽生結弦一直將妻子保護得很好，但日本媒體依然透過各種線索，查出他的妻子是小提琴家末延麻裕子，事後前妻則指責他對婚姻輕率。

▲澎恰恰被傳為了脫產而與太太假離婚。

澎恰恰向地下錢莊借款，於2年前宣布破產，爆出與妻子早已離婚2年，有一說澎恰恰為脫產億元豪宅，才與太太假離婚。



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