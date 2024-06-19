網戀3年付出44萬！女友竟是「店裡打工大媽」　小老闆當場崩潰

▲男子和女友網戀3年驚覺被騙，報警後才發現女友竟然是在自己店裡打工的阿姨。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

當場破防！大陸湖南省婁底市一名男子和女友網戀3年驚覺被騙，報警後才發現女友竟然是在自己店裡打工的40歲阿姨。當犯嫌當著員警面前跪下來乞求原諒時，男子感覺整個天都塌了，愣了好幾秒才回神，忍不住崩潰直呼「她跪在我面前，我真的是不敢相信這一切。」

綜合陸媒報導，男子3年前透過網路結識了1名女子，雙方一拍即合，從一開始只用文字交流，進展到互傳語音訊息訴說心情，後來終於確定為戀愛關係，2人不僅大聊感情、理想、未來，甚至還聊到雙方結婚後的打算，雖然沒有見過面，但女友就是他心中的白月光。

當事人透露，他在聊天中得知，女友有房有車，結婚也不要彩禮，更重要的是個性溫柔，每天不厭其煩地對他噓寒問暖，得知自己開了1家店，還特地介紹1位阿姨來工作，美其名曰來幫忙，實則是順便監督，讓他感覺心中暖呼呼的。

隨著感情加深，女子開始編造各種藉口向男方索要錢財，3年內陸續跟男友及其家人討要財物人民幣10多萬（約新台幣44萬元）。因為見不到面，男友也有過懷疑，但總感覺付出了那麽多，實在不甘心，所以一直在投入。終於，在多次要求見面被拒絕後，男子才意識到自己可能被騙，選擇報警處理。

經過調查，警方發現跟被害人相戀3年的女友，其實就是在他店裡打工的阿姨。眼見身份曝光，阿姨直接跪在派出所地上，拉著男子的衣角祈求原諒。從男方表現來看，顯然第一時間還處在震驚中，有些不知所措，過了約5秒鐘，他立即掙脫阿姨的拉扯，罵罵咧咧地離開。目前，案件還在進一步辦理中。

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