柯文哲曝民眾黨困境！批藍綠製造對抗　讓老百姓越來越沒思考能力

記者袁茵／台北報導

立院財政委員會19日續審《財政收支劃分法》修法，藍白各提不同版本，最終以表決方式通過國民黨立委賴士葆等人臨時提案，請財政部下會期開議前提院版《財劃法》修正草案。民眾黨主席柯文哲19日晚間公布與民眾黨團副總召黃珊珊討論《財劃法》策略的畫面，批評藍綠永遠在國內製造紛爭對抗，讓老百姓腦袋越來越沒有思考能力，一定要讓老百姓看清楚，藍綠猙獰的面目。

柯文哲19日晚間9時在YouTube頻道公布最新一集「柯P揪時在」節目，柯文哲表示，民眾黨接下來要推動的就是《財劃法》修正草案，希望能得到民進黨團的支持，因為是民進黨過去的主張。





▲民眾黨主席柯文哲與民眾黨團副總召黃珊珊談《財劃法》。（圖／民眾黨提供）

柯文哲提及，國民黨版的《財劃法》修正案，是要從中央政府多挖5000億元給地方，沒有顧及財政紀律；民進黨一毛都不多給，執政後就忘記在野時的承諾。中央最近平均每年超徵2千多億，既然有能力每人普發6000元，因此民眾黨版主張把超徵的2千多億元撥給地方，並不會排擠中央政府的其它支出。

不過，柯文哲也認為，「藍綠兩黨永遠就是一直在國內製造紛爭、製造對抗，讓老百姓腦袋越來越沒有思考能力，這是我們最大困境。」而在這問題當中要如何突破，民眾黨應該要開始做一個倡議者，清楚跟老百姓說主張是怎麼樣，「讓老百姓看清楚，國民黨跟民進黨猙獰的面目。」

節目中還播出了柯文哲與黃珊珊討論議事策略的情形，黃珊珊說，待《財劃法》草案進入委員會審議，「民進黨一定會提散會動議」，但她會反對，而國民黨會要求停止討論，她也會反對，因為「就是要討論」。

不過黃珊珊也坦承，「如果藍、綠都不討論而要送協商，那民眾黨還是擋不住」，如果《財劃法》修法民進黨團不支持民眾黨版本，反而可能讓國民黨版通過，變成民進黨要決定是否要「保送」國民黨。

另外，針對黨產條例的「救國團條款」修正草案，民進黨提案退回程序委員會時，民眾黨8位委員沒有進場投票，柯文哲解釋，「政治不是只有是非題」，過去國民黨把國家資產據為黨產，民眾黨支持要回歸國有，但救國團承載台灣一代人的歷史記憶，也應該要能夠繼續運作，因此民眾黨才支持讓修正案進入委員會討論，但不會支持救國團的資產不受黨產法規範。

最後，針對民進黨立委沈伯洋主張，面對中共威脅應控管「高風險族群」，柯文哲感嘆，不能用限制民主的方式來保護民主，如果為了防止中國侵略所以要限制民主自由，「搞到最後不是跟中國一樣？」台灣應該用更民主的方式來保護民主，乃至於矯正民主所犯的錯誤。