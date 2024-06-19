小米SU7首批車主決定賣了！　擁「霞光紫」爆款車：想換空間大的

▲小米SU7霞光紫為消費者最受歡迎的車款之一。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

小米SU7正式對外發售後，許多車主還在漫長的交車期等待之際，市場上已經傳出首批取得車輛的車主蠢蠢欲動，決定要趁價格還不錯的時機點出售。北京的一名車主孟竟（化名）5月領到新車上路，開不到3000公里就覺得對於身高190cm的他而言，上車時容易撞頭，「不如趁還沒降價，儘快換個空間大點的。」

▲小米SU7首批車主決定出售。（圖／翻攝新浪新聞）

《新浪新聞》報導，在第一批車主萌生賣車想法之際，更多人還困在漫長交付週期之內。近期，「小米汽車銷量連續下跌」的話題衝上微博熱搜。有媒體報導曾一周賣出2700輛的小米汽車，進入6月，周銷量從2192輛滑到2100輛，矛頭直指小米汽車的產能不足。

孟竟選擇在二手交易平台以32.8萬元（人民幣，下同）的價格出售小米「SU7 Max霞光紫」。相較於官網29.99萬元的原價，有二手車商願意報出34萬元起的價格，甚至還有商場願意「一天1000元」，希望孟竟能把車輛放在商場做展示。

至於江蘇的另一名00後「米粉」曾煒（化名），在小米SU7上市後，毫不猶豫將其選做人生第一輛車。他作為4月底最早提車的車主之一，起初「恨不得每天住在車裡」，才開了2600公里，背後負擔的月付款、房租一扣，讓他口袋空空，忍痛決定原價轉售。

曾煒透露，領到車的第一週，每天下班都會開車出門，享受外界羨慕的眼光，不過，月薪才6500元的他，首付已經花了一筆，加上5000元車險和3000多元的家充樁，扣掉房租，每月還要還3600元的車貸，讓他被壓得喘不過氣。