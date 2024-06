嬰兒大熱天「連著胎盤」被遺棄！男嫌扔下孩子　拔腿逃跑畫面曝光

記者張寧倢/編譯

美國近日一段令人震驚的影片受輿論熱議,德州有一名男子在酷熱的豔陽下,將一名全身赤裸的小嬰兒丟棄在橋上後,迅速拔腿就跑。一對路過的夫婦發現後迅速上前救援,將嬰兒帶到安全處,並聯繫警方。由於嬰兒身上還連接著臍帶與胎盤,警方推測孩子才剛出生不久。

▲不明男子丟下嬰兒就逃跑。(圖/翻攝自YouTube)

根據紐約郵報報導,這起事件發生在德州卡蒂市(Katy),警方公布的監視器畫面中,一名深色衣服男子將嬰兒包在毛巾裡,放在一座小橋上後就立刻狂奔逃走。哈里斯郡(Harris County)治安官辦公室的賈西亞(Juan Garcia)警長表示,當時氣溫高達攝氏35度,嬰兒身上「還有新鮮的胎盤……所以孩子是剛剛才出生的」。

