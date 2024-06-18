嬰兒大熱天「連著胎盤」被遺棄！男嫌扔下孩子　拔腿逃跑畫面曝光

記者張寧倢／編譯

美國近日一段令人震驚的影片受輿論熱議，德州有一名男子在酷熱的豔陽下，將一名全身赤裸的小嬰兒丟棄在橋上後，迅速拔腿就跑。一對路過的夫婦發現後迅速上前救援，將嬰兒帶到安全處，並聯繫警方。由於嬰兒身上還連接著臍帶與胎盤，警方推測孩子才剛出生不久。

▲不明男子丟下嬰兒就逃跑。（圖／翻攝自YouTube）

根據紐約郵報報導，這起事件發生在德州卡蒂市（Katy），警方公布的監視器畫面中，一名深色衣服男子將嬰兒包在毛巾裡，放在一座小橋上後就立刻狂奔逃走。哈里斯郡（Harris County）治安官辦公室的賈西亞（Juan Garcia）警長表示，當時氣溫高達攝氏35度，嬰兒身上「還有新鮮的胎盤……所以孩子是剛剛才出生的」。

Video shows newborn being dumped in Texas heat — before hero couple rushes in and rescues her https://t.co/ZTrT9l5hRx pic.twitter.com/oOe7KBWZaQ — New York Post (@nypost) June 17, 2024

值得慶幸的是，一對帶小孩外出散步的夫婦在幾分鐘內發現了這名新生兒，並迅速上前救助。妻子丹妮拉（Daniela Fedele）回憶道，「我看到兩隻小腳在動，丈夫那時在我身後遛狗，我對我丈夫大喊，『天啊，是個嬰兒，是個嬰兒』，然後我丈夫說『打給911，打911』，所以我們就這麼做了」。

丹妮拉的丈夫接著趕緊將嬰兒抱到附近民宅的陰涼處避暑。她表示，當看到小女嬰被獨自拋下時，她感到相當震驚、憤怒又難過。她說，「你可以把嬰兒送到消防局、警察局、醫院，我不知道……但不能就這樣丟下嬰兒。」

夫婦等待警察到來後將嬰兒交給了當局，孩子隨後被送往當地醫院，狀況良好。賈西亞警長稱讚這對夫婦為「天賜的恩典」，感謝他們拯救了這名新生兒。警方目前尚未識別出遺棄嬰兒的嫌疑犯，孩子的生母身分也尚未確定。