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華府智庫「大西洋理事會」訪台　林佳龍：台美合作機制開拓更多區域交流

▲華府智庫「大西洋理事會」訪台，林佳龍：台美合作機制開拓更多區域交流。（圖／林佳龍臉書）

▲美國華府最具影響力智庫之一的「大西洋理事會」組團訪台。（圖／翻攝林佳龍臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

外交部長林佳龍18日表示，他今天上午陪同總統賴清德接見美國華府最具影響力的智庫之一「大西洋理事會」訪團，理事會所提的政策建議都受到美國及歐洲各界的高度重視，尤其在國際安全及外交事務領域。對於理事會組團訪台，林佳龍也強調非常歡迎，他相信民主陣營擴大合作，一定能共創全球經濟繁榮。

「大西洋理事會」訪團此次造訪台灣的成員，包括拉脫維亞艾格斯(Egils Levits)前總統、大西洋理事會坎普(Frederick Kempe)會長、#捷克裴翠克(Tomáš Petřiček)前外交部長、美國貝瑞爾(Scott D. Berrier)前國防情報局長、 法國雷奧妮（Léonie Allard）軍務部政策官員等人，這些訪都是外交國安議題的專家，理事會也長期關注強化台灣安全與推動台美經貿夥伴關係等議題。

林佳龍表示，總統賴清德在接見訪團時特別強調，台灣、美國和歐洲是彼此重要的經貿夥伴，希望未來透過台美「經濟繁榮夥伴對話」、「台美21世紀貿易倡議」，以及「台歐盟貿易暨投資對話」等機制，持續開拓更多元的合作機制與交流。

▲華府智庫「大西洋理事會」訪台，林佳龍：台美合作機制開拓更多區域交流。（圖／林佳龍臉書）

另外，林佳龍在自己的臉書發文中也指出，全球經濟與地緣政治的變化，讓台灣在世界的地位提升，也擁有最好的機會，政府要引領企業，帶著台灣經驗輸出全球，如同賴清德總統上任所提的價值外交，「我們與世界理念相近國家在民主價值上展開合作，也透過具體的投資、帶動當地就業與服務消費者，進而將台灣產業佈局全球」。

對於台灣在區域經濟上的合作，林佳龍也強調，近年來，台灣與中東歐國家的互動來到新高峰，也有實質的經貿外交合作與成果，像是奇美食品進軍波蘭設廠，明星商品「水餃」、「芝麻包」等最快8月就能在當地吃到。

林佳龍表示，他在上任外交部長後，積極鼓勵台灣企業前往友邦巴拉圭等國投資，以紡織、食品加工及新能源作為鏈結台巴產業合作項目。未來，政府會積極推動 價值外交，加強與理念相近國家的合作，並讓在地企業立足台灣，放眼全球，行銷世界，一起努力將台灣打造成「經濟日不落國」，為全球經濟繁榮貢獻，在世界舞台閃耀。

▲華府智庫「大西洋理事會」訪台，林佳龍：台美合作機制開拓更多區域交流。（圖／林佳龍臉書）

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