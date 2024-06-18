離島30座用水設備　台東環保局推動現地體檢作業

▲臺東縣環保局推行離島公私場所蓄水池水塔及飲水設備體檢輔導。（圖／記者楊鈞典攝）

記者楊漢聲／台東報導

有鑑於飲用水品質與蓄水池水塔飲用水設備狀態息息相關，臺東縣環保局為進一步提升離島民眾飲用水安全，今年度將針對綠島鄉及蘭嶼鄉共30處公私場所的蓄水池、水塔和飲用水設備推動現地體檢作業，並邀請專家學者一同至現場進行輔導，強化公私場所飲用水設備維護和管理的完善度，以維護民眾健康及遊客飲用水安全，同時呼籲大家請做好居家水塔、蓄水池及飲用水設備定期維護清潔，避免自來水二次污染，飲水也最好以自來水煮沸後才飲用，飲用水安全才能更有保障。

臺東縣政府表示，臺東縣是一座以永續發展為目標的城市，SDG6「淨水與衛生」便是永續發展（SDGs）的重要指標之一，飲用水品質與蓄水池水塔及飲用水設備的完整性及清潔度更是密不可分，期許藉由環保局的體檢輔導，協助公私場所強化自身對於蓄水池、水塔和飲用水設備的清潔與維護管理，共同為維護飲用水安全一起努力。

臺東縣環保局指出，為確保飲用水的安全，建議蓄水池、水塔等用水設備應每半年至少進行一次清潔和維護工作，以保障飲用水的品質；而「飲用水連續供水固定設備使用及維護管理辦法」也規定，飲用水設備管理單位應該自行或委託專業機構進行每月至少一次的維護作業，並將每次維護的內容詳細記錄在飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表中。

此外，也需要定期進行飲用水設備的水質檢驗，環保局也會不定期針對公私場所飲用水設備進行稽查抽測作業，為民眾飲用水安全把關。