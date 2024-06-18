男友喊要存錢拒絕出國！她決定獨旅「男友爆炸1舉動」　全場勸分

▲原PO三番兩次提出國邀約，卻被拒絕。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，從未和男友一起出國，因此對這件事情充滿憧憬，三番兩次邀請男友一起出國，但對方總是以「想存錢」為由拒絕了，前陣子男友提到要和家人一起去日本，團費約4萬元，且是用自己的錢，令她感到不平衡也很難過，於是打算獨旅，男友得知後氣炸不准她去，這讓她萌生分手念頭。

女網友在Dcard發文，「因為不能獨旅想分手的我是混蛋嗎？」很期待跟男友一起出國，但男友總是以存錢為由拒絕，即使提議的目的地都是近處，如香港、日本、韓國等地，男友仍然堅持不肯。前陣子男友突然說要和家人旅遊，而且還是用自己的錢，讓她很錯愕，「他家去日本跟團玩，團費還要4萬多，說好的存錢？」

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男友無視她的要求將近一年多，卻自費跟家人出國，讓她很難過，男友不耐煩回應，「妳想出國我配合妳啊，行程都妳想，所有事妳處理，我只負責去」，最後原PO放棄說服男友，打算自己去旅行，怎料男友堅決反對，認為她獨自出國太危險。原PO則認為男友的行為很自私，不願意一起出國，還不允許她自己去。

更令她難以接受的是，男友與前任出國好幾次，甚至還借錢給前任一起出國，「男友第一任是越南人，他也為她飛去越南，唯獨我說出國他就藉口存錢」，原PO心灰意冷，考慮提出分手，「這樣想分手的我是混蛋嗎？」

貼文曝光，網友一面倒挺她，「夠自私的人，快分手」、「分手吧，他就是雙標仔，加上妳對他一點也不重要」、「他就是不愛妳的雙標仔」、「妳也太傻，不必這麼委屈求全，他對妳的態度就是沒那麼愛，很將就的表現」、「我前男友也是這樣，我總是被排到最後，最後我分手自己找朋友或一個人出國玩，那一刻我真的覺得很滿足，活出自己」。