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約會3次手沒碰過！跟曖昧男過夜「該訂哪種房型？」　女爆糾結

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今發文求助，表示下周將要和曖昧3個月的對象到外地過夜，「不知該選擇哪種房型？」她透露，兩人每天訊息不斷，期間也曾約會過3次，但連手都沒碰過，同時接吻、擁抱是她的底線；對此，網友們紛紛給出建議，也有人直言，「孤男寡女一起去外地，一堆藉口可以攻破妳的底線啦！」

女網友在Dcard發文表示，「下周要跟曖昧了快3個月的對象到外地過夜，我跟他已經約會過3次，訊息每天不間斷，這次的出遊已經說好住宿由我處理，住青旅或一間的他都可以，所以我有以下三個選項：1.青旅上下舖。2.雙床房。3.雙人房（一張雙人床）。」

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她直言，可以接受接吻、擁抱，但在沒確認交往前，不能發生關係；至於糾結的點是，對方感覺很紳士，在約會的3次過程中，兩人連手都沒碰到，「還有我們是遠距離，我不確定他對我有沒有興趣，或是未來到底有沒有發展性，糾結好久啦，房間訂了又退，好怕到時候會開天窗！」

▲▼飯店。（圖／取自免費圖庫／Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，大多網友建議，可以選雙床房，「雙床房吧？雙人房有點太刻意，除非妳不介意最後變成砲友」、「雙床房一票。同個空間會有曖昧氛圍，可以在睡前聊聊天，同時也可以知道對方的一些習慣，基本上如果妳不自愛或男方不懂得尊重妳，就算兩間房還是會發生關係」、「我相信妳也有期待，我自己會想訂雙床房，如果到時退縮還可以稍微有點距離」、「雙床+1，安全也要做好，不信情到深處時雙方把持得住」、「雙床，再看狀況自然發展」。

另外，不少人中肯表示，「我的經驗，跟曖昧對象住青旅、上下舖跟雙床都破防了，激情一來，什麼房型都沒差，不過雙床是進可攻退可守啦」、「沒有在一起又睡在同一間房間，妳真的準備好了嗎」、「我當初也是這個煩惱，所以乾脆出遊前就先告白了，給你參考」、「在同一間房間…感覺就很容易發生關係」、「男生跟沒興趣的女生過夜，我是覺得不可能啦」。

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