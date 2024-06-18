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年輕夫妻「裸婚喊超爽」0後援買房！大票人+1：開心最重要

▲▼問路,指路,迷路,旅遊。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近與男友登記結婚，怕麻煩的他們不辦婚宴、不拍婚紗，連戒指都沒買，只吃了一頓大餐慶祝，而雙方長輩也很開明，覺得小倆口開心就好。對此，大票網友狂讚，「這樣省下的錢都拿去賺更多的錢了，恭喜」、「雖然辦完了，還是好羨慕妳」。

「裸婚真的超級爽啦！」女網友在Dcard發文提到，快要30歲的她，與34歲交往兩年半的男友結婚，由於他們都屬於低調、怕麻煩的人，所以最終只有兩家人找間包廂餐廳吃飯。

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她表示，「前提是都有跟雙方家人說好，彼此家人也都很開明。我們一直強調，過日子比較重要，而不是侷限在婚宴、戒指、婚紗照、傳統習俗，同時也約定好每年都找一個時間，一起出國旅行，但其實平常假日我們也會到處走走。」

原PO直言，當別人問怎麼不辦婚宴、不拍婚紗照、不買戒指時，她都笑而不答，「因為我覺得怎麼舒服就怎麼決定自己的人生啊，而戒指部份老公有問我，但我手不好看，加上平常一定不會帶，所以我婉拒了。」

▲▼婚禮。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，她笑說，夫妻倆共同的目標就是一起存錢，讓生活越來越好，「登記半年前，我們就有買了一間屬於自己的預售屋唷，而且沒有任何金援，我還是想說裸婚真的很爽。」

對此，網友們洗版直呼，「贊成，結婚本來就是兩個人過得開心最重要」、「跟老公也是裸婚，只有買戒指，沒有婚宴沒有發餅沒有婚紗，房子是交往前他就買了的，現在很開心，沒有金錢壓力，也不用為了誰去做這些累死累活的事情」、「真心覺得這年代結婚還要走傳統習俗這條路，真的賠錢，只為了要給長輩跟親戚們看好戲而已，還是低調的好」、「好羨慕，我就是不想要婚禮、不想要戒指的類型，辦婚禮有夠麻煩，還要照顧長輩的心情，根本沒有什麼浪漫可言」、「裸婚+1，跟你們一樣，雙方負責各自的原生家庭，面子不重要，裡子爽就好，比起當一天高貴的公主，我更傾向平平淡淡細水長流，把拍婚紗照的錢拿去旅遊時拍更有記憶點」、「省下來的錢用來買房或度蜜月什麼的更實際」。

當然，也有人表示，「你們開心就好啊，每個人想法不一樣」、「不需特別強調裸婚很爽吧！每個人取向不同而已，靠自己又怎樣？這年頭靠自己結婚跟買房的人也不在少數，講白了是沒得靠吧」。

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