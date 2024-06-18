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民眾黨版財劃法不影響中央財政　黃珊珊向綠喊話：別變保送藍幫兇

▲▼黃珊珊【財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？】 記者會-周瑜修，麥玉珍，黃珊珊，張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃珊珊「財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？」記者會。（圖／記者周宸亘攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院財政委員會19日將續審攸關中央地方如何分配財源的《財政收支劃分法》，藍白各自提出自己的版本，但民進黨批評藍白會害中央補助的育兒、租屋、長照、學費等補助無法發放。民眾黨團副總召黃珊珊18日駁斥綠營抹黑，更呼籲行政院盡速提出院版進入委員會討論，不然也歡迎支持民眾黨版本，不要成為保送國民黨版本的幫兇。

民眾黨主席柯文哲18日上午7時30分到立院黨團辦公室與8名委員開會，隨即上午9時由民眾黨團副總召黃珊珊、立委張啟楷、麥玉珍召開「財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？」記者會。

▲▼黃珊珊【財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？】 記者會-張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）

張啟楷表示，各黨喊修《財劃法》喊了25年，現在是最有機會修正通過、離地方自治最靠近的一次，民進黨拖得了一時、拖不了一世，不趕快提出自己的版本，就會成為保送國民黨版本的幫兇；民進黨在馬執政時期提過版本，前行政院長林全也提過，共提了5個版本，不要再拖。

張啟楷指出，目前全台自籌款能超過財源50%的僅有台北市，包含嘉義市等13縣市自籌款佔比都在23%以下，「要花100塊只有23塊是自己的」，地方政府只能手心向上跟中央要錢，都要看中央臉色；現行《財劃法》不只垂直分配不均，地方政府水平分配也失衡，台北市人均可分到2.4萬、人口最多的新北市只有不到1.2萬，《財劃法》是全民期待，呼籲民進黨不要滿腦子只有政治。

麥玉珍說，過去藍綠都曾支持修《財劃法》，例如總統賴清德總統、副總統蕭美琴，以及民進黨總召柯建銘都曾表態《財劃法》是優先法案，歷任總統如陳水扁、馬英九以及蔡英文也都表示要修法，可說是兩黨的共識；如今民進黨因為執政貪腐與傲慢，立場已經徹底改變，「現在民進黨公開反對，是標準換了位子就換了腦袋，真的變成雙標黨！」

▲▼黃珊珊【財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？】 記者會-麥玉珍。（圖／記者周宸亘攝）

黃珊珊則拿出厚厚一疊民進黨過去提案版本的文件，包括2007年民進黨執政時的行政院長張俊雄、2010年的吳敦義，以及2012年柯建銘等人《財劃法》修正版本。黃珊珊駁斥，民進黨說修《財劃法》毀憲亂政、還宣稱民眾黨、國民黨修《財劃法》是搶中央錢，會影響社會福利發放，這些說法根本是造謠。

黃珊珊諷，當初民進黨版本比目前在野黨提出的還嚴厲，前民進黨主席蘇貞昌時也說「領導人沒有長遠眼光，起碼要解決眼前問題」，但現在民進黨連眼前問題都看不見，只會抹黑、不負責任，只想著選舉操作，完全沒有國家規劃。

黃珊珊進一步解釋，民眾黨版本和國民黨版本有很大差異，民眾黨版本的營業稅歸給地方，相對營所稅、綜所稅歸給中央部分，由原本90%提升為95%，一來一往可擴大統籌分配款1000億左右，也鼓勵地方招商引資，不是全部都挖中央的錢。

▲▼黃珊珊【財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？】 記者會-黃珊珊。（圖／記者周宸亘攝）

黃珊珊補充，民眾黨版本最大不同，在於要成立統籌分配款的分配委員會，納入學者專家以及地方、中央政府代表，共同參與分配指標的訂定，地方政府參與分配，充分表達意見，讓分配更合理；而從2017至2022年，中央政府歲入扣掉歲出，平均每年就剩2000億左右，就是大家所知的「超徵」，這些錢下放地方並不影響中央財政操作，民進黨不要再騙。

黃珊珊說，國民黨版本希望分配方式為公式直接入法，民眾黨版本則是希望各方一起成立分配委員會，較有彈性，不會只由立院單方面訂定死板分配公式；而目前統籌分配稅款一年約3800億，民眾黨版本中央僅會多撥補2700億，約等於近年歲計剩餘，國民黨版本暴增到5400億，將近年度總預算得四分之一，對中央政事運作可能造成影響，因此民眾黨不會支持國民黨版本，而是提出合理務實版本。

黃珊珊強調，民進黨總說「沒有討論、沒有民主」，但民進黨又說黨團不會提《財劃法》版本、行政院目前看起來也沒立場，批評民進黨不負責任、只想政治操作，《財劃法》25年該改了，國家要往前走，請民進黨提出《財劃法》的院版，大家充分討論，不要保送國民黨版本，並只會抹黑，用搶國家錢、社福發不出等當作理由。

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