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社會 社會焦點 保障人權

不想被「絕後」！落跑黑柴見「大眼長腿女警」　緊抱大腿狂蹭

▲黑柴遇上正妹女警。（圖／民眾提供）

▲黑柴與主人散步時落跑，被熱心民眾帶到派出所，沒想到狗兒見到女警竟興奮地環抱大腿狂蹭。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

當超萌黑柴犬遇上長腿女警花，結局神展開！一隻名叫「豆豆」的黑色柴犬日前要被主人帶去結紮時，行經市民廣場時竟中途落跑，飼主焦急報案；幸好被熱心民眾發現，帶到公益派出所報案，未料，黑柴一進到派出所見到大眼、長腿正妹員警馮婕妮，馬上興奮地緊抱著員警大腿不放，讓眾人笑翻。

▲黑柴遇上正妹女警。（圖／民眾提供）

▲飼主賴小姐透露，黑柴犬豆豆，個性親人不怕生。（圖／民眾提供）

公益派出所表示，上月27日晚間6時許接獲一名賴小姐報案，自家8個月大的黑色柴犬「豆豆」在市民廣場附近走失，且透露正準備將柴犬帶去結紮就走失，因無晶片，很擔心找不回狗狗。數小時之後，一位熱心馬小姐發現走失的「豆豆」，便將狗帶到派出所。

沒想到「豆豆」一進派出所，看到素有「大眼正妹」之稱的長腿警花馮婕妮，興奮地往前撲，還緊抱著員警大腿不放，模樣逗趣，馮婕妮打趣道：「這隻應該是小男生唷。」也聯想到有民眾報案協尋寵物，立刻通知賴小姐到派出所認領。

第一分局呼籲，民眾飼養寵物，務必植入晶片，也要記得辦理寵物登記，如不慎走失，報案時仍可提供寵物特徵及走失時間等資訊，俾利警方及民眾協尋，以免心愛的毛小孩淪落街頭，變成流浪動物。

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