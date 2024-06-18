台兩岸政策太緊縮？　陸委會：中共極限打壓「如何對陸更開放」？

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對有媒體報導指台灣對兩岸交流政策過於緊繃？ 陸委會主委邱垂正今表示，政府持續既定的方針，就是推動兩岸正常健康永續的交流，「這是我們既定的方向，我們也持續盤點既有的人流機制，秉持對等尊嚴的原則，持續循序漸進調整」。但他也強調，中共一連串軍演、對台極限打壓，在這種環境下如何對陸開放？

邱垂正說，去年2023年一整年，「我們的人去中國大陸還是比中國大陸的人來這邊多，等於是去多來少，去年總共去了176萬人次，他們才來22萬人次」，所以還是希望中國大陸方面能提出相應的積極作為，能夠跟我們相向而行。

「期盼他有相應、相對的積極作為而不是有負面的作為。」邱垂正說，比如說對台軍演、對台各種極限打壓，在這種環境下我們如何對中國大陸開放？此外，最近國人赴陸都提高了很多風險，這也是中國大陸要提供一個友善的環境，讓國人赴陸，否則我們如何開放國人赴陸？所以兩岸還是要相向而行。

另外，媒體追問，外傳中共要成立台灣擁和黨，這是統戰手法？邱垂正說，針對這事件，陸委會會持續加以查證。不過昨天內政部已經有新聞稿提醒，有意籌組政黨或參與政黨的人要特別注意，不得有境外勢力指示、委託或資助，否則就觸犯國安法還有反滲透法的疑慮，也請參與政黨的人要了解，這事情不要涉及違法。