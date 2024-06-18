藍委轟房東電費超收！林右昌竟開芭樂票　卓榮泰：會加速審查

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台租屋族至少超過上百萬人，租屋族最常遇到的就是電費收取金額並不是按照台電計費，房東以每度6元、7元甚至更高昂價格收取電費。國民黨立委廖偉翔今（18日）於立法院質詢時指出，台電要調漲電價，租屋族擔心房東又藉此再漲電價，前內政部長林右昌曾經承諾要修租屋定型化契約，明定出租人收取之電費不得超過當期電費總額，當初說5月可上路，至今卻還沒看到，是否變成芭樂票？行政院長卓榮泰表示，程序一直在進行，消保會6月底會開會議討論，會加速審查。

租屋族憂心房東藉此收取不合理電費。時任的內政部長林右昌4月時指出，已研擬修正「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，明定每度電價不得超過當期電費單的每度平均電價，房東每期收取的電費總金額，也不得超過電費單總額，草案昨起預告20天，預計5月底前報行政院核定。

廖偉翔今日質詢時質疑，當初林右昌說5月要上路，如今已經6月18日，是不是變成芭樂票？在這廣大的租屋市場中，租屋族最常遇到的就是電費收取金額並不是按照台電計費，且台電漲電價，房東跟著要漲，內政部是不是棄租屋族於不顧？內政部長劉世芳表示，5月14日已經完成修正草案預告，送到行政院核定，要經過消保會通盤考慮跟審議完成，再由內政部公告施行，像是電價漲導致房東跟著漲的狀況，這些都跟消費者權益有關。

卓榮泰則說，這些程序都一直在進行，消保會6月底會開會做討論，要看消保會討論的結果，希望盡快按照林右昌當初跟國人的承諾這樣進行下去，會加速審查；廖偉翔續問，7月能否上路？卓榮泰並未正面回應，僅說「一起努力加油吧！」

