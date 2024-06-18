陸民航機飛越金馬上空　卓榮泰：國軍嚴格監視、沒有意外發生

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對17日傳出有多架陸籍民航機飛越金門、馬祖上空，民航局昨說明，是因天候影響，陸方航管單位有電話聯繫我方航管單位。對此，行政院長卓榮泰18日受訪說，國軍都清楚掌握，本件是因為天候的關係，中方的飛航管制單位有跟我們聯繫，希望為了避免天候的影響，「就這種航行航道的變化，我們也全程了解，同時也要求對方在這種情況下，無論如何不得進入金門馬祖的最終端管制區，雙方也都有這樣的達成」。

軍事臉書粉專「Taiwan ADIZ」指出，17日有數架陸籍航空公司民航機經「非正常」民航航路，飛越金門、馬祖上空；民航局說明，因鋒面影響，海峽及大陸沿岸地區有不良天候生成，下午陸方航管單位電話聯繫我方航管單位，因天氣因素，可能有航機會繞飛馬祖／金門上空，為維飛航安全，我方航管單位明確回覆「勿進入馬祖／金門終端管制區域」。

卓榮泰說，針對我國領空飛航管制區有任何的異象狀況，國軍都清楚掌握，會嚴格辨識、監測跟應處。但卓提到，本件特別是因為天候的關係，經過中方的飛航管制單位有跟我們聯繫，希望為了避免天候的影響，就這種航行航道的變化，我們也全程了解，同時也要求對方在這種情況下，無論如何不得進入金門馬祖的最終端管制區，雙方也都有這樣的達成。

卓榮泰強調，這件事情還是在嚴格管控以及監測中，並沒有任何意外發生，未來所有相關類似的案子，一樣，國軍還是會嚴格監控，請國人放心，沒有問題。