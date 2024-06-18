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吃芒果心願達成！橘色惡魔、翡翠騎士拍影片答謝：還想再去台灣

記者林育綾／綜合報導

日本「橘色惡魔」、「翡翠騎士」去年來台演出時，不約而同許下想吃台灣芒果心願，可惜當時並非產季。如今芒果盛產，文化總會秘密籌備，為兩校同學送上屏東的愛文芒果，而同學們收到後驚喜不已，也立刻拍影片表達感謝，不但用中文手寫大字報「我們非常喜歡芒果，很開心！」，還用中文暖喊「謝謝！」、「我還想再去台灣！」可愛模樣讓人感動。

▲▼橘色惡魔拍影片感謝文化總會致贈芒果，寫大字報喊「還想再去台灣！」（圖／翻攝自文化總會提供影片）

▲橘色惡魔拍影片感謝文化總會致贈芒果，還用中文手寫大字報。（圖／翻攝自文化總會提供影片）

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日本東京農業大學第二高校吹奏樂部（翡翠騎士）、京都橘高等學校吹奏樂部（橘色惡魔），去年在文化總會邀請下接力來台演出，所到之處受到熱烈歡迎，人氣滿滿。而兩校同學在來台前，不約而同許下「想吃台灣芒果」的願望，可惜因為都沒遇上芒果季，當時未能品嚐到芒果的滋味。

文化總會秘書長李厚慶表示，同學們許下的心願，文總一直放在心上，今年芒果季開始後，便馬上訂購、冷藏空運，經過嚴格檢疫後，送到同學們手上，希望在日本的他們，也能感受到台灣的夏天。

▲▼橘色惡魔拍影片感謝文化總會致贈芒果，寫大字報喊「還想再去台灣！」（圖／翻攝自文化總會提供影片）

▲橘色惡魔拍影片感謝文化總會致贈芒果，寫大字報「我還想再去台灣！」（圖／翻攝自文化總會提供影片）

橘色惡魔在影片全程以中文表達謝意，除了用中文手寫大字報，「謝謝文化總會的各位」、「我們非常喜歡芒果，很開心！」、「我還想再去台灣！」更齊聲暖喊「吃芒果！」，興奮之情溢於言表。而文總今年5月在京都舉行台灣文化祭「TAIWAN PLUS」，許多橘高校的畢業生也特地來到現場，足見台日好友誼。

翡翠騎士們收到芒果後，也集體手拿著芒果拍影片高呼「我愛台灣！」李厚慶透露，未來文總與日本東京農業大學第二高校吹奏樂部、京都橘高等學校吹奏樂部，還會有更多精彩的合作，期待台日友情長長久久。

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