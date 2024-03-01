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台流前進！日人最愛台灣文化祭「TAIWAN PLUS」首度到京都

▲▼文化總會「TAIWAN PLUS」台灣文化祭連續4年在東京人潮爆滿，如今將首度前往京都舉行。（圖／文化總會）

▲文化總會「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，連續4年在東京人潮爆滿，如今將首度前往京都舉行。（圖／文化總會提供）

記者林育綾／台北報導

文化總會策劃「TAIWAN PLUS」台灣文化祭，連續4年在東京上野公園舉辦，大受日本「哈台族」好評，今年將首度前進京都，5月11、12日與京都府共同主辦「TAIWAN PLUS 2024 京都新宝島」，不但為2025年大阪世界博覽會暖身，也讓台日友情持續加溫。

▲▼文化總會「TAIWAN PLUS」台灣文化祭連續4年在東京人潮爆滿，如今將首度前往京都舉行。（圖／文化總會）

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▲「TAIWAN PLUS」深受日本哈台族喜愛。（圖／文化總會）

文化總會舉辦「TAIWAN PLUS」深受日本哈台族喜愛，透過市集、音樂、設計、展覽，讓民眾在日本也能深度體驗台灣文化，連續4年每回舉辦都吸引大批人潮。而累積的好口碑，也吸引京都府主動邀請，將在今年5月共同主辦「TAIWAN PLUS 2024 京都新宝島」。

▲▼文化總會「TAIWAN PLUS」台灣文化祭連續4年在東京人潮爆滿，如今將首度前往京都舉行。（圖／文化總會）

▲透過市集、音樂等，讓民眾在日本也能深度體驗台灣文化，連續4年每回舉辦都吸引大批人潮。（圖／文化總會）

文總秘書長李厚慶表示，第5屆 TAIWAN PLUS定名為「京都新宝島」，寶島是指美麗、豐饒的台灣，也是充滿寶藏的島嶼之意。今年的TAIWAN PLUS，將有三個第一，第一次前進關西、移師京都舉行；第一次與日本地方政府共同主辦，深化台日友情；也是第一次於春夏之際舉辦，搭配京都當地負盛名的紫藤花花季，盼5月時讓京都人與來自世界各地的遊客，都能深度體驗台灣文化。

李厚慶強調，這次活動在京都府與京都各界的支持下，將有許多京都跨領域的好朋友共襄盛舉，不僅有日本官方的角色，在地企業、商家與藝文團體都將在音樂演出、市集等活動中加入，不僅加深台日交流，更是創造「台日共創」的機會，「相信TAIWAN PLUS KYOTO 將激盪更精采的文化新能量」！

▲▼文化總會「TAIWAN PLUS」台灣文化祭連續4年在東京人潮爆滿，如今將首度前往京都舉行。（圖／文化總會）

▲日前文化總會副會長江春男，拜會京都知事西脇隆俊。（圖／文化總會）

日前文化總會副會長江春男率團隊前往京都府拜會京都知事西脇隆俊，雙方互贈禮品，盼活動順利進行。西脇知事表示，台灣是京都好朋友，京都的文化與物產如野菜、寺廟等深受台人歡迎；而他也很想體驗台灣的夜市。他也說，先前在電視上看到TAIWAN PLUS，就非常想參加，這次在京都舉行非常期待，相信在市集、音樂、產業交流等，台灣都會與京都有更深度的合作。

▲▼文化總會「TAIWAN PLUS」台灣文化祭連續4年在東京人潮爆滿，如今將首度前往京都舉行。（圖／文化總會）

▲文總也在官方社群網站公布活動最新主視覺。（圖／文化總會）

今（1）日文總也在官方社群網站公布活動主視覺，由究方社設計師方序中邀請插畫家周依一同創作，Bito設計現場舞台動畫，延續過去主視覺風格，將台灣與京都的生活樣貌及個性元素擬人化，包含台灣街道上的招牌、早餐店阿姨、機車騎士或是變電箱等等；京都的元素則有著名金閣寺、紫藤花或是季節限定的大文字燒等等，一起構成本次「京都新宝島」的視覺。

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