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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

文總除夕節目Line創300萬觀看　YT累積38萬、同時在線1.5萬人

▲▼文總除夕特別節目觀看數破紀錄。（圖／文總提供）

▲文總除夕特別節目觀看數破紀錄。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

文化總會製播除夕特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，收看數字與口碑皆刷新紀錄。文總15日公布各平台觀看數，網路觀看為同時段節目之冠，LINE TODAY創下300萬人次觀看的驚人紀錄；文總YouTube已累計近38萬次觀看，直播同時在線人數也高達近1.5萬。

文總表示，華視主頻道四歲以上全體收視率相較去年成長了1.68倍，在20至39歲女性之中更達到1.02的佳績，文總《WE ARE我們的除夕夜》「限定團」組合「THIRTEEN 」（5566、FEniX與AcQUA源少年），更衝出瞬間收視2.7的亮眼成績。

《WE ARE我們的除夕夜》在播出後，在春節期間於Facebook、Instagram、X、Threads上皆引發迴響，直播時的YouTube聊天室也相當熱鬧，網友留言分享自己與家中長輩共同收看的感動，更有人留言：「我60歲了，這是我看過最好的除夕節目。」文總秘書長李厚慶則笑說，「算是達成文總希望9歲到99歲都能有共鳴的目標！」

李厚慶表示，感謝各界對《WE ARE我們的除夕夜》的肯定，除了收視表現更勝去年，今年在網路上的討論度也再創高峰，不僅每個橋段各有擁護者，也有網友針對完整節目分析，更因此對文總產生好奇，誕生許多「文」學家。而觀眾也透過這個節目認識台灣文化更廣、更深的面相，進而更堅定自身的文化自信。

文總打造的全新除夕節目品牌已擄獲許多觀眾的心，節目播畢後，網友也馬上敲碗明年《WE ARE我們的除夕夜》。文總表示，今年的節目會在「文化總會YouTube頻道」保留一年，歡迎大家把握時間、一看再看。

▼文總除夕特別節目觀看數破紀錄。（圖／文總提供）

▲▼文總除夕特別節目觀看數破紀錄。（圖／文總提供）

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