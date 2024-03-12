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批小綠誣指「向柯文哲要2200萬」　「總統化妝師」求償百萬吞敗

▲▼林錦昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華文化總會前秘書長林錦昌（左）。（資料照／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

喜樂島聯盟政黨前發言人張君瑜2019年底於任內po文，指稱時任中華文化總會秘書長林錦昌2014年加入柯文哲競選台北市長團隊，曾拿4張連號發票要柯辦「吐出」2200萬元、要柯辦自行沖銷，林男認為遭惡意抹黑，告張女索賠100萬元並須將判決主文登報，台北地院判林男敗訴，可上訴。

現年55歲的林錦昌出身教職、得過短篇小說新人獎，在前總統陳水扁執政期間，歷任總統辦公室秘書、行政院政務委員、國安會諮詢委員與副秘書長等要職，2012年擔任民進黨總統候選人蔡英文的文膽，被封為「總統的化妝師」，2014年加入柯文哲競選台北市長的團隊負責文宣部門，被稱為「柯辦林志玲」。

本案源於林錦昌2017年擔任文總秘書長後，於2019年總統蔡英文競選連任期間，以文總名義和交通部主辦「來去總統府住一晚」活動，邀請多位國內外網紅參與，引發公器私用、變相為蔡英文選舉造勢的質疑。

▲▼喜樂島聯盟政黨前發言人張君瑜。（圖／翻攝《喜樂島聯盟總部》粉專）

▲喜樂島聯盟政黨前發言人張君瑜。（圖／翻攝《喜樂島聯盟總部》粉專）

張君瑜時任喜樂島發言人與不分區立委候選人，2019年12月以喜樂島官方帳號po文，要求文總公布邀請網紅的價碼與經費來源，並爆料林錦昌「2014年時曾為柯辦效勞。在柯文哲當選市長後，曾拿出四張連號發票便要柯辦吐出二千二百萬，要柯辦自行沖銷。可見競選造勢、網路行銷，諸多打點，已有先例。」

喜樂島第2篇po文再批林錦昌若用人民納稅錢找網紅辦活動博取個人選舉利益，就是公私不分，並重申林男「過去協助柯文哲陣營，最後帶走了柯辦二千二百萬。此事自可求證於柯文哲市長、蔡壁如女士、或前總幹事姚立明教授。」

林錦昌自稱長期從事文化藝術工作並積極推動公益活動，認為喜樂島本件對他惡意抹黑，就是擔任發言人的張君瑜主導，本件po文經媒體大幅報導，已嚴重傷害他的人格、名譽與社會評價，據此提告要求張女賠償精神慰撫100萬元，並須在報紙頭版刊登判決主文1天。

張君瑜堅稱本件po文是「喜樂島聯盟總部」帳號發布，不是她個人所為，且內容合理評論「來去總統府住一晚」活動，不構成妨害名譽，張女並指林男身為公眾人物，個人名譽應對言論自由與新聞自由有較高程度的退讓。

法官指林男對張女所提刑事加重誹謗告訴，經檢方不起訴處分確定，林男向法院聲請准予提起自訴也被駁回確定，但張女在檢方偵訊時坦承本件po文由喜樂島團隊成員擬稿給她審核後發布，顯然與她在本件求償案辯詞不同。

不過張女提出剪報資料顯示，柯文哲2014年台北市長選舉總幹事姚立明於2018年爆料，柯陣營結算選舉開銷，冒出一堆無法解釋的支出，「像是收據上寫了『文宣』，金額寫500萬元，收據就是那種雜貨店買來的免用統一發票收據，類似單據就有4、5張之多，光這樣就去掉了2、3千萬元」。

此外，柯文哲2014年監票部隊執行長劉坤鱧替工讀生爭取遣散費，不滿被拒絕，也po文說過「昨天不是有人送了四張連號發票來請款？沒有明細，沒有計劃，柯P不是又付了兩千多萬元？」等語。

法官指出，張女本件po文提及「四張連號發票」、「二千二百萬」等字詞，並非全然捏造，張女聲稱交給喜樂島聯盟黨部查證，之後看到團隊成員提供的新聞稿，相信確有其事，儘管張女後來退黨，警方受託查訪喜樂島聯盟台南、高雄事務所，不是沒人就是拒絕應詢，仍難證明張女瞎掰。

法官認為張女已查證且有相當理由確信柯文哲競選經費核銷有疑義，本件po文質疑動用公帑邀請網紅在總統大選期間舉辦「來去總統府住一晚」的正當性、經費來源與核銷是否公開透明、有無公私不分，目的是促使大眾關注公共議題，並沒具體指摘林男涉及不法行為，未達惡意損害名譽程度，因此判決林男敗訴，可上訴。

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