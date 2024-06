德州音樂會爆槍擊！　2組人爭執突掏槍「人群中狂射」致2死14傷

▲德州音樂會爆槍擊,造成2死14傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國德州15日舉行六月節慶祝活動時,突然發生了一起槍擊案。有2組人在朗德羅克(Round Rock)一處公園發生爭執,不料爭吵後來竟演變成槍擊事件,造成2人死亡、14人受傷。

CNN引述朗德羅克警察局長班克斯(Allen Banks)指出,事發當時,大量人群正聚集在公園參加一場音樂會,不料活動現場卻有2組人發生爭執,隨後有人拿出槍開始在人群中射擊,造成多名受害者受傷,所幸在場警員立即做出了反應、提供援助,而警方目前正在積極搜尋與此事有關的嫌犯。

