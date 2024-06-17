德州音樂會爆槍擊！　2組人爭執突掏槍「人群中狂射」致2死14傷

▲德州音樂會爆槍擊，造成2死14傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國德州15日舉行六月節慶祝活動時，突然發生了一起槍擊案。有2組人在朗德羅克（Round Rock）一處公園發生爭執，不料爭吵後來竟演變成槍擊事件，造成2人死亡、14人受傷。

CNN引述朗德羅克警察局長班克斯（Allen Banks）指出，事發當時，大量人群正聚集在公園參加一場音樂會，不料活動現場卻有2組人發生爭執，隨後有人拿出槍開始在人群中射擊，造成多名受害者受傷，所幸在場警員立即做出了反應、提供援助，而警方目前正在積極搜尋與此事有關的嫌犯。

#BREAKING: Numerous people have been shot and injured with fatalities in a mass shooting during at a Juneteenth festival

⁰#Roundrock | #Texas

⁰Currently numerous Law enforcement along with emergency personnel are on the scene in old settlers park located in round rock… pic.twitter.com/P0Vb6WNIoN — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) June 16, 2024

警方16日晚間在社群媒體X上表示，嫌犯是一名身材瘦削、身高約1.7公尺的非裔男子，他留有短髒辮，事發時穿著白色連帽衫，不過警方暫時還不清楚有多少人在事發時開了槍，而調查也仍在進行中，暫時無人被拘留。

截至目前為止，這起槍擊案已造成2人當場死亡、14人受傷。據悉，2名喪命的受害者並未參與爭執，而當地緊急醫療服務機構也透露，急救人員已將包括2名兒童在內的6名傷者送往當地創傷中心救治，這些傷者可能都有重傷。

為了加快逮捕嫌犯的速度，美國菸酒槍械及爆炸物管理局（ATF）在16日懸賞了5000美元（約新台幣16萬元），獎勵提供有關此事件線索的人。槍支暴力檔案數據顯示，全美在上周末至少發生了14起大規模槍擊事件，共造成9人死亡、74人受傷。