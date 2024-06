葬身深海84年！芬蘭「二戰遭擊落」飛機重現世間　打撈隊找到殘骸了

▲芬蘭一架Junkers Ju 52飛機在二戰時期遭蘇聯擊落,如今人們已找到其遺骸。(圖/翻攝自維基百科)

記者葉睿涵/編譯

芬蘭客機Kaleva在二戰時期被蘇聯擊落,機上包含美法外交官的9人全數遇難。如今,愛沙尼亞潛水和打撈隊宣布,他們成功找到了這家飛機的殘骸,讓這段塵封了80多年的歷史終於得到解答。

據美聯社報導,1940年6月14日,芬蘭航空Aero(今芬蘭航空)一架Junkers Ju 52飛機從愛沙尼亞首都塔林(Tallinn)飛往芬蘭赫爾辛基(Helsinki)時,在塔林附近的克里島(Keri)遭2架蘇聯DB-3轟炸機擊落。

這起攻擊導致機上9人全部遇難,其中包括2名芬蘭機組人員、1名美國外交官、2名法國人、2名德國人、1名瑞典人,以及1名擁有愛沙尼亞和芬蘭雙重國籍的乘客,也讓赫爾辛基當局感到震驚和憤怒。

不過,剛在冬季戰爭後與莫斯科簽署了和平條約的芬蘭,卻因為不願激怒莫斯科,一直對飛機被毀的細節保持沉默,僅承認飛機在波羅的海(Baltic Sea)上空發生了一次「神秘墜毀」。

