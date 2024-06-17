葬身深海84年！芬蘭「二戰遭擊落」飛機重現世間　打撈隊找到殘骸了

▲芬蘭一架Junkers Ju 52飛機在二戰時期遭蘇聯擊落，如今人們已找到其遺骸。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

芬蘭客機Kaleva在二戰時期被蘇聯擊落，機上包含美法外交官的9人全數遇難。如今，愛沙尼亞潛水和打撈隊宣布，他們成功找到了這家飛機的殘骸，讓這段塵封了80多年的歷史終於得到解答。

據美聯社報導，1940年6月14日，芬蘭航空Aero（今芬蘭航空）一架Junkers Ju 52飛機從愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）飛往芬蘭赫爾辛基（Helsinki）時，在塔林附近的克里島（Keri）遭2架蘇聯DB-3轟炸機擊落。

這起攻擊導致機上9人全部遇難，其中包括2名芬蘭機組人員、1名美國外交官、2名法國人、2名德國人、1名瑞典人，以及1名擁有愛沙尼亞和芬蘭雙重國籍的乘客，也讓赫爾辛基當局感到震驚和憤怒。

不過，剛在冬季戰爭後與莫斯科簽署了和平條約的芬蘭，卻因為不願激怒莫斯科，一直對飛機被毀的細節保持沉默，僅承認飛機在波羅的海（Baltic Sea）上空發生了一次「神秘墜毀」。

The World War II mystery of what happened to a Finnish passenger plane after it was shot down over the Baltic Sea by Soviet bombers appears to finally be solved more than eight decades later.https://t.co/5uApL9aKpw — abc27 News (@abc27News) June 15, 2024

多年來，關於這架飛機被擊落的原因眾說紛紜。美國大使館紀錄顯示，當時年僅27歲的美國外交官安塞爾（Henry W. Antheil Jr.）也是機上乘客之一，而他也是美國在二戰中的首批傷亡人員之一。另外，機上還帶有227公斤的外交郵件，其中包括了美國和法國的敏感文件。

愛沙尼亞漁民和克里島的燈塔操作員曾透露，事發後，蘇聯潛艇在墜機地點浮出水面，打撈了包括文件袋在內的部分漂浮物，進一步引發關於蘇聯擊落飛機意圖的陰謀論。

隨著時間的推移，許多人試圖尋找這架飛機的殘骸，但都沒有成功。令人意外的是，愛沙尼亞潛水和水下調查公司Tuukritoode OU團隊本周終於在塔林附近70公尺深的水下發現了飛機的零件和碎片，包括引擎起落架、馬達和部分機翼，取得突破性進展。

目前，該團隊正在製作飛機殘骸的3D圖像，並與愛沙尼亞當局討論打撈部分物品的可能性。美國駐塔林大使館發言人表示，美國政府正密切關注這起搜尋事件的進展，美方也願意和芬蘭、愛沙尼亞方面討論恢復工作的進展。