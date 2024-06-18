「極端高溫」衝擊全美7500萬人！　憂今年再創最熱年

▲美國南方天氣炎熱。（圖／路透，下同）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國本周超過7500萬人處於極端高溫警報之下，隨著熱浪向東移動，中大西洋地區和新英格蘭地區本周氣溫可能會達到90華氏度（約攝氏32度）。過高的濕度將使人們感到更加悶熱。

美國2023年經歷了自1936年以來最多熱浪的一年，異常炎熱的天氣持續超過2天。官員再次警告，居民應採取預防措施。美國中西部和東北部大部分地區都處於高溫警告或監視狀態。

近年來，高溫對鳳凰城尤其危險，2023年有645人死於與高溫相關原因，創下紀錄。鳳凰城15日的氣溫更高達112華氏度（約攝氏44度）。氣象局預報員表示，鳳凰城今年6月的前兩周平均氣溫比正常高出5.6華氏度（約攝氏3.11度），是有記錄以來最熱的6月開端。

國家氣象局鳳凰城辦公室的氣象學家惠特克建議，應減少上午10時到下午6時之間的戶外活動時間，隨時補充水分並穿著輕便寬鬆的衣物。鳳凰城及周邊地區開設了超過100個降溫中心，包括兩個新的過夜中心。

在鄰近的新墨西哥州，羅斯威爾17日的高溫估達到107華氏度（約攝氏42度），而科羅拉多州南部的氣溫將超過100華氏度（約攝氏38度）。

在南加州，消防員周一加大了對洛杉磯北部山區一場大火的控制力度，此前這場火災在周末因風力驅動沿著5號州際公路迅速擴大。

隨著氣溫上升，人們對極端高溫和野火煙霧影響的擔憂日益加劇。非營利組織生物多樣性中心17日向聯邦緊急事務管理署（FEMA）提交了一份請願書，要求將極端高溫和野火煙霧認定為重大災害。

FEMA對這一請願書沒有立即作出具體回應。該機構負責美國西部州的發言人表示，沒有任何規定排除針對極端高溫的緊急宣告，但指出需要有當地政府無法應對的立即威脅生命和安全的情況。

當美國大部分地區都在忍受酷暑時，北部落基山脈在17、18日估會有晚季降雪。蒙大拿州和愛達荷州北部中部部分地區處於冬季風暴警告之下，冰川國家公園周圍高海拔地區預計降雪量可達20英寸（51公分）。