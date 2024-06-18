洗澡用「肥皂 or 沐浴乳？」　一票秒選：感覺比較乾淨

▲洗澡會用沐浴乳還是肥皂？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

洗澡時，會選擇用肥皂還是沐浴乳？近日有網友發文表示，他因為覺得肥皂洗起來很乾，所以洗澡通常都會用沐浴乳，大家是肥皂派還是沐浴乳派呢？貼文曝光後，也引發討論，其中不少人都選擇肥皂。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「你是肥皂派還是沐浴乳派」為標題發文表示，他肥皂通常只會用來洗手，因為若拿去洗澡，會覺得乾澀到受不了。他透露自己是沐浴乳派，同時也想知道大家洗澡都是用肥皂還是沐浴乳呢？

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貼文曝光後，就有網友表示，「沐浴乳派+1，比較方便，我很懶」、「沐浴乳吧，有些肥皂的味道不喜歡」。不過更多網友則直呼，「肥皂派，覺得沐浴乳好滑」、「肥皂派，沐浴乳洗完還是滑滑的，感覺洗不乾淨」、「用肥皂洗完感覺比較乾淨，洗完再擦乳液就不會乾澀了」、「肥皂，便宜好用」。

還有網友是選擇手工皂，「買好的手工皂也不會乾澀，而且香味自然」、「肥皂+1，家人會自己做手工皂」、「手工皂最棒了」、「手工皂+1」。

至於洗澡用肥皂還是沐浴乳好？外科醫師江坤俊曾透露，可依照皮膚敏感度挑選，若敏感度高，洗肥皂可能會不舒服；但對於一般膚質來說，兩者並無太大差異。他認為，除非皮膚非常敏感，不然挑選的重點應放在肥皂或沐浴乳有無添加額外成分，「先把成分看清楚，越天然才越好」。