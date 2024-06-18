彈性上班「一票同事偷跑」　他公審喊扯！現實卻超殘酷

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

職場生存之道有許多眉角，一名網友傻眼表示，公司是彈性上班制，結果好幾個同事沒上滿8小時，就直接下班了，這讓乖乖上滿時數的他難以接受。然而，PTT風向一面倒，大多鄉民直言，打小報告絕非明智之舉，若破壞辦公室長久以來的和平，「可能第一個被清算的就是你。」

網友在PTT發文提到，「你們能夠接受同事彈性上班偷跑嗎？我自己是比較遵守規矩的，幾點到就是幾點+9小時（午休1小時）下班，但最近我發現，幾個同事都沒上滿8小時便直接下班，我傻眼...搞得上滿8小時的我好像是白癡，你們能夠接受這樣嗎？不覺得很扯嗎？」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

然而，大票鄉民卻持不同看法，直言「老闆沒意見就行了，又不是領你的薪水」、「上班族事做完OK，排班服務業不太妥」、「不夠資深的人最好不要跳出來」、「推，自以為正義反而會被大家討厭」、「這樣不是很好嗎？沒事就下班，還在那邊演」、「如果不用打卡誰理你啊」、「管好自己就好，搞不好對方是愛將，可能拍馬屁很強或是生產力很高，打小報告只是搞自己而已」。

另外，還有老鳥表示，找主管打小報告絕非明智之舉，「在職場一大原則要謹記，正所謂棒打出頭鳥，不管你是樹大招風或想懲奸除惡、揭竿起義，都是最蠢的行為，這群人提早下班行之有年，你以為主管都沒看在眼裡嗎？也許那早已是被默許的潛規則，如果你破壞長久以來辦公室的政治和平，那第一個被清算的一定是你。」