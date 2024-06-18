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一片紫500公里「致災強雨彈」在台灣旁！　3地區再迎大雨紅爆

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

台灣位於鋒面前緣，環境風場受南風影響下，水氣較多，中央氣象署表示，今天18日鋒面仍位於北側海面，大氣較不穩定，尤其大台北、東北部地區以及中部以北山區午後雨勢明顯，可能有局部大雨。前局長鄭明典觀察，台灣海峽上已經出現「中尺度對流複合體」，為致災性降雨的系統。

氣象署預報，今天鋒面仍位於台灣北側海面，雲量較多、大氣也較不穩定，清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨出現的機率，其他地方大致多雲偶見陽光，不過，午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有雷陣雨發展，尤其大台北、東北部地區及中部以北山區雨勢較明顯，可能有局部大雨發生。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

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氣溫方面，今天各地高溫普遍為32到34度，局部還會再更高一些，且東南部仍有焚風發生的機率，感受上高溫悶熱，近中午前後紫外線偏強。此外，馬祖及金門離鋒面較近，容易有短暫陣雨或雷雨，馬祖並有局部較大雨勢發生的機率，沒下雨的時候也易有低雲或局部霧影響能見度；北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有較強陣風。

鄭明典今晨0時許發文，觀察衛星雲圖顯示，台灣海峽上正有一橢圓形的紫色區塊，長軸大於500公里，而這樣的強對流系統稱為「中尺度對流複合體」，他表示，這是一種降雨效率高，生命期長的致災性降雨系統。

氣象署指出，19日（周三）環境轉為偏南風，鋒面逐漸北抬並遠離臺灣，各地大多為多雲到晴，高溫悶熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，尤其大台北、東北部及中部以北山區對流發展較旺盛，有局部大雨發生的機率。到了20日（周四）太平洋高壓西伸增強，全台大多為多雲到晴、高溫炎熱，午後中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨逐漸減少。

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