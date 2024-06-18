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好運來了！「5星座」6月結束前運勢翻紅　牡羊、處女事業運飆升

2024的6月份正在步入尾聲，塔羅牌老師艾菲爾指出，不少星座的運勢將迎來翻紅的機會。（示意圖／pixabay）

▲6月結束前有「5星座」運勢將迎來翻紅的機會。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

轉眼6月已過了一半，塔羅牌老師艾菲爾指出，由於6月的星象變化，帶來全新的能量，不少星座的運勢將迎來翻紅的機會，其中有5個星座將藉助這一波好運，克服先前的障礙，迎接更美好的未來。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲專頁發文分享，在這個充滿希望的月份裡，困境中的人們將看到曙光，事業、財運、感情等方面都會出現新的轉機，其中有5個星座將藉助這一波好運，克服先前的障礙，迎接更美好的未來。請同時參考太陽、上升、木星星座。

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事業運翻紅

牡羊座

最近困境：白羊座最近在事業上可能遇到了瓶頸，工作進展不順利，專案進度拖延，同事之間的合作也不太默契，讓你感到壓力重重。

翻紅機會：隨著6月29日的牡羊座下弦月到來，你的事業運勢將迎來翻紅的契機。你會在工作中找到新的突破口，團隊合作變得更和諧。火星冥王星的四分相（6月11日）雖然帶來一定挑戰，但也讓你在壓力下更有動力突破瓶頸。 6月21日的夏至日將帶來新的能量，你會感受到前所未有的動力和決心，讓事業重回正軌，並取得顯著進展。

工作運翻紅

處女座

最近困境：處女座近期在工作上可能感到力不從心，任務繁重且瑣碎，效率低下，難以專注完成重要任務，導致工作壓力倍增。

翻紅機會：6月12日的水星土星四分相可能會讓你在工作上感受到一些挑戰，但正是這些挑戰讓你更有機會展現自己的能力。隨著6月17日水星進入巨蟹座，你的溝通能力將大幅提升，能夠更好地與同事和上司交流，並推動工作進度。 6月27日水星土星的三分相會讓你的思維變得更加清晰，能夠有效地解決工作中的難題，提高工作效率，整體工作運勢顯著好轉。

貴人運翻紅

雙子座

最近困境：雙子座最近在事業和生活中可能缺乏貴人的幫助，感覺獨自面對各種挑戰，缺乏支持和指引。

翻紅機會：6月17日金星和水星同時進入巨蟹座，這將為你帶來更多的人際互動機會。你將會遇到願意提供幫助和支持的貴人，尤其在工作和事業上，他們會給你寶貴的建議和資源。 6月30日水星與天王星的六分相將進一步促進你的社交運勢，幫助你結識更多有影響力的人物，這些貴人會在關鍵時刻給予你重要的幫助，讓你的整體運勢大幅提升。

財運翻紅

金牛座

最近困境：金牛座近期在財務上可能面臨一些困擾，投資失利或意外支出增多，讓你感到經濟壓力。

翻紅機會：6月22日摩羯座滿月將為你的財運帶來轉機。這次滿月能量將幫助你理清財務狀況，找到增加收入的機會。火星進入金牛座（6月9日）會為你帶來更多的賺錢動力和實際行動力，幫助你積極尋找新的財源。月亮靠近土星（6月27日）也會讓你在財務管理上更加謹慎，避免不必要的開支，逐步改善財務狀況，財運明顯好轉。

桃花運翻紅

巨蟹座

最近困境：巨蟹座近期在感情上可能遇到一些困擾，單身的你難以找到心儀對象，有伴的你與另一半溝通不暢，感情出現裂痕。

翻紅機會：6月17日金星進入巨蟹座，將大大提升你的魅力和吸引力，為你帶來新的桃花運。金星與海王星的四分相（6月17日）雖然可能帶來一些情緒上的迷茫，但也會促使你更專注於自己的情感需求。隨著水星進入巨蟹座，你的溝通能力將顯著提升，與伴侶的關係會逐漸改善，單身的你也會有更多機會結識新的對象，桃花運勢逐步提升，感情生活變得更加甜蜜。

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