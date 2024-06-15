幕後／覆議案電視辯論破局！藍白委、平台、主持人都敲定　無奈民進黨拒絕

▲國會改革法案審理期間，立法院外聚集上萬民眾。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳家祥、崔至雲／台北報導

行政院針對國會改革法案修法提出覆議，立法院預計21日進行表決。面對藍綠紛紛啟動下鄉宣講，民眾黨則是拋出舉辦「電視辯論」作為回應。據了解，電視辯論一事「只欠東風」，主辦平台、主持人以及藍白代表等都已敲定，只差民進黨一方點頭參加。但晚間立委黃國昌證實，因民進黨立院黨團沒有人願意參加，因此電視辯論會確定破局。

對於藍綠分別下鄉動員，民眾黨主席柯文哲認為，21日就要投票了，時間相當短，最快最有效率的方式讓台灣人民知道，最簡單的方法就是電視辯論，「所以我也覺得藍綠兩黨不要再浪費社會資源，乾脆就電視辯論」。

柯文哲說，至於比賽的方法可以講，是要正反方還是要三黨代表、要1 v.s 1還是3 v.s 3，都可以啊，「我覺得，大家多撥一些時間去做正事，整天亂來亂去，看了很煩」。

針對舉辦電視辯論一事，據了解，自民眾黨拋出此構想後，就有轉播平台積極聯繫，目前主辦方、主持人都已敲定，三黨的出席代表人員部分則持續接觸中。據掌握，民眾黨無意外將派總召黃國昌出馬，國民黨部分則是立委吳宗憲；至於民進黨部分，主辦方曾初步詢問2位立委，但幾經來回溝通後，都沒有下文。

此外，知情人士透露，這次電視辯論會預計在19或20日舉辦，辯論主軸將針對行政院日前對覆議案提出的七大說明理由作為主題，而不針對個別法條做討論，讓辯論的主題能聚焦。

▲「立法院職權行使法部分條文修正草案」三讀，韓國瑜敲捶通過。（圖／記者林敬旻攝）



針對辯論一事，吳宗憲受訪說，「只要沒有要事，哪有差？法制上、法律上怎麼規定就怎麼做」，且民進黨現在要辯論他們一定不敢，因爲法理上來講，他們一定講不贏，因為所有東西看起來都沒有違憲，可能唯一可以癥結的就是總統詢答的部分，這部份他們可能比較可以論述一些。

吳宗憲透露，下週四本來有節目找他跟黃國昌以及綠委一起討論國會改革，但該名綠委直接拒絕上節目；他直言，民進黨就是不敢直球對決，現在很多法條其實都跟2016年民進黨提出來的一樣，如果真的有明顯違憲，他們就不會提了。

吳宗憲說，民進黨裡面也有很多法律人才，從推出國會改革至今已今4個月，國民黨提出的法案到底哪個違法？違哪個憲法？到現在都不講，只敢喊喊口號而已。

而黃國昌晚間表示，剛才接到有意主持國會改革覆議案辯論會的資深媒體人來電，因為民進黨立院黨團沒有人願意參加，因此電視辯論會確定破局。他直言，這樣的結果並不意外，「說到底，民進黨只想運用掌握的龐大黨政資源繼續散佈假訊息」，這樣的執政黨竟然還有臉高談什麼「護民主」，真的是笑死人。如果民進黨立院黨團沒人敢應戰，不妨可以讓ChatDpp出來，至少比較誠實一點。

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者林敬旻攝）