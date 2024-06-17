身障者搭機受阻「爭取飛行無障礙」　民航局：盡速討論

▲身障者團體批機場無障礙服務訓練嚴重不足，爭取飛行無障礙。（圖／翻攝台灣身心障礙者自立生活聯盟臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

台灣身心障礙者自立生活聯盟等民間團體今（17日）舉行記者會，反映身心障礙者搭飛機常遭遇困難，機場無障礙服務訓練嚴重不足，要求民航局擬定明確規範，並增購輔具及機場無障礙設備。民航局表示，已與桃園機場公司成立通用化無障礙交通環境推動小組，將儘速由小組討論。

台自盟提出4點訴求，包括強化無障礙委員會的運作與選任，並將會議資料公開於網路上；召集各障別個人或障礙團體代表，重新檢討擬定無障礙服務指引，系統性改革與落實；編列預算增購輔具及機場無障礙設備，以利工作人員提供服務，並提供完善無障礙服務教育訓練；建立有效監督與申訴機制。

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台自盟秘書長林君潔表示，無障礙服務不齊全、資訊不清、電池規範不一、拒絕機邊托運、移位輔具與機場設施設備不足讓地勤人員難以協助等，都是身心障礙者常遇到的問題。

對此民航局回應，為服務身心障礙旅客，除要求各航空站與民航業者在官網設置專區，民航局也在官網建立平台連結相關網頁，供旅客查詢使用。

民航局表示，為持續推動及改善行動不便者無障礙空運環境，已與桃機公司成立通用化無障礙交通環境推動小組，民間團體希望建立統一指引的建議，將儘速由小組討論。