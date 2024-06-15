高雄機場新航廈第一期拚2032完工　李孟諺：如期如質推動

▲高雄機場新航廈新航廈示意圖。（圖／民航局提供）

記者李姿慧／台北報導

疫後旅遊復甦，高雄機場5條國內線航班數已恢復疫情前87.5%，國際線航線恢復78%，航班數則回到疫情前83%，高雄機場規劃新建新航廈，第一期工程預計2032年完工，交通部長李孟諺今(15日)前往視察，除期許新航線計畫如期如質推動，另也鼓勵航空公司進駐高雄機場。

高雄國際機場是南台灣最重要門戶，交通部長李孟諺今南下高雄機場視察，瞭解運量及航班恢復狀況，並聽取民航局簡報說明目前航廈餐飲及旅客服務設施，及新航廈規劃與建設推動進度。民航局簡報指出，高雄機場疫情前的5條國內線已經全數恢復，航班數則恢復至疫情前的87.5％。國際線今年復甦情況也相當明顯，目前疫情前的航線已恢復78％，航班數則已恢復83％。

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民航局長何淑萍指出，南部鄉親熱絡的需求充分展現在高雄機場國際線的復甦情況中，例如富國島包機已經在昨天轉為每周4班的定期航班；茨城包機也將在下月轉為定期航班；後續民航局也會繼續鼓勵民航業者，希望今年冬季班表能增加日本熊本、岡山、札幌等航線。

▲交通部長李孟諺(中)在民航局長何淑萍(左)陪同下視察高雄機場。（圖／民航局提供）

李孟諺則表示，高雄航空站在人力精簡的情況下，兼顧機場營運與工程的推動，他預期國際航線航班有望持續復甦，希望民航局能持續鼓勵航空公司進駐高雄，開闢更多航線、提供更多航班。

針對高雄機場新航廈建設計畫，李孟諺表示，民眾對機場設施都有很大的期待，新航廈建設計畫必須秉持「安全第一，如期如質」的原則推動，而機場內駐站單位眾多，民航局一定要在各個介面做好橫向聯繫，施工過程對旅客動線、人車動線都要有妥善的規劃。

何淑萍則說明，經行政院核定的高雄機場新航廈第一期建設計畫預計將投入約430億元，前期工程中的東側立體停車場已經決標並將進入施工階段，民航局將兼顧機場營運前提下，妥為規劃研擬相關施工營運維持計劃，以「先建後拆、半半施工」的方式推動新航廈建設。