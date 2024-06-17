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【廣編】整合本土最高密度零售通路數據　PRESCO打造全台最大零售媒體行銷服務

▲▼ 數網,媒體,行銷策略,品牌曝光率,零售行銷,PRESCO,零售,廣告投放 。（圖／統一數網提供）

▲統一數網股份有限公司今(17日)正式宣布推出「PRESCO零售媒體服務」。

圖、文／統一數網提供

統一數網股份有限公司今(17日)正式宣布推出「PRESCO零售媒體服務」，致力於打造全台最大零售媒體，為品牌提供更加精準且高效的行銷策略！

「PRESCO零售媒體服務」的運作涵蓋線上和線下的行銷領域，與消費者一日生活圈緊密串連。線上方面，運用零售通路蒐集的第一手數據進行精準的受眾鎖定與個人化推薦。通過零售數據應用(RMN、OPEN! Data、OPEN! Report)、零售行銷工具(Retail Beacon Service)、零售點數票券(OPENPOINT)、零售內容流量(OPEN! News)、零售社群互動(FB、LINE)等多種行銷工具全面覆蓋，實現廣告投放和品牌成效追蹤。

線下方面，打造數位家外媒體聯播網PRESCO DOOH，結合零售活動策展、場域租賃、包店、直播、展覽等方式，直擊消費者眼球，提升品牌曝光率。尤其在家外螢幕廣告DOOH方面，7-ELEVEN門市即覆蓋全台接近20,000台螢幕，廣告效益顯著。另於信義商圈駐足的百貨通路領域，除統一時代百貨外，即將盛大開幕的百貨Dream Plaza也將是「PRESCO零售媒體服務」家外媒體運營的重點場域之一。

統一數網通過集團旗下網站、APP、應用程序及其他數位網絡的媒體流量，驅動精準行銷和全方位的媒體資源整合，推出「PRESCO零售媒體服務」提供多元的行銷工具，能有效提升品牌認知，吸引消費者興趣，進而促使他們考慮評估、做出購買決策。這將能夠達到品牌效益最大化，同時更好地滿足消費者需求。

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