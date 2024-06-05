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社會 社會焦點 保障人權

唐治平受訪先問「有幾家媒體」　駁吃霸王餐...曝欠繳房租原因

記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

藝人唐治平的73歲母親3日下午被發現陳屍社區頂樓，但他至今仍否認遺體是媽媽，導致唐母遺體只能暫存在板橋殯儀館。唐治平今（5日）下午赴士林地檢署，訊問結束後步出地檢署看到大批媒體，先問「你們有多少家媒體？」，聽到幾乎所有媒體都到場後，他瞪大雙眼露出驚訝表情，一一回答記者提問，他坦承積欠1個月房租，但否認有吃霸王餐，還當場掏出錢包證明自己有錢。

▲▼唐治平現身士林地檢署 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲唐治平坦承積欠1個多月房租，但是因劇組片酬發的比較慢。（圖／記者黃宥寧攝）

外傳唐治平近年來經濟狀況陷入困境，他與母親同住在淡水的租屋處，房租約1萬7千元，近來卻被爆有近半年的時間沒有交房租，積欠約10萬元房租，事發3天前母子曾為了就業事情大吵，更有媒體爆料，唐治平在淡水區多次吃霸王餐，稱自己是藝人，沒有付錢就離開。

對於被爆料吃霸王餐，唐治平說：「有人在街上攔我，你這樣說我記得，但後來不了了之」，他說當時對方也沒控告或上警局報案，如今想起來令他氣憤難平，「現在我還想提告，憑什麼在路上說我吃霸王餐」，還當場掏出錢包證明自己有錢。

至於積欠房租部分，唐治平坦承確實有欠房租，但只有1個月，住處房租是由他負擔，「因為台灣的劇組片酬給得有點慢，照理來說片酬到位我一定交房租。」

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