　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

10年未調！　桃園宣布與新北兩市里鄰長活動費114年起調升

▲桃園宣布與新北兩市里鄰長活動費114年起調升

▲桃園宣布與新北兩市里鄰長活動費114年起調升。（資料照／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日表示，桃園市自103年升格以來，里鄰長聯誼活動費超過10年未調整，又近年物價波動加劇，加上後疫情時代，旅宿業各項成本提高，導致里鄰長聯誼活動行程品質下降。因此，自明(114)年起里鄰長聯誼活動費由3,840元調升至4,100元。

張市長指出，桃園市現有1萬2,520名里鄰長，協助的事項包含市政宣導資料分送、里內環境清潔協助、區公所交付的為民服務等超過10大項工作，是市府與地方鄉親之間重要的行政橋樑管道，部分里長先前於基層建設座談會反映聯誼活動費久未調漲一事，市府相當重視，即請民政局研議相關經費預算並與新北市政府共同協議後，決定將每人費用由3,840元，調升至4,100元。

民政局劉思遠局長表示，桃園市與新北市鄰里聯誼活動費相同且皆逾10年未調整，桃園與新北為體恤里鄰長在第一線長年貢獻及為民服務的辛勞，兩邊協議後考量物價波動現況、基層實際需求和建議，並參照113年4月份消費者物價指數，共同調升鄰里聯誼活動費至4,100元。

劉局長表示，桃園市預計明（114）年里鄰長聯誼活動費將由4,807萬6,800元增列到5,133萬2,000元，增加325萬5,200元，漲幅約6.77%。

ET快訊
女大生兼職做清潔「全身被扒光」！雇主進門秒變惡狼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

80歲老婦克服帕金森氏症困境　內生性幹細胞療法助力

迎618購物節　大江購物中心即起加碼推出「超級品牌日」

10年未調！　桃園宣布與新北兩市里鄰長活動費114年起調升

地震後宜蘭旅宿業重創「住房剩2成」　業者喊話中央比照台東補助

「武玄壇關公」娶聖母竟非天后宮分靈！背後劇情神展開

砂石車剎車失靈過彎猛撞護欄側倒　車身車輪分離...砂石灑進田地

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到...信眾爭睹　濟公神尊上驚現龍衣

新北三峽簡易自來水設備完工　212戶居民受惠

新北淡水大拜拜遶境起駕　副市長劉和然參拜祈求平安

新北2歲心臟病童無錢動手術　圓融行善團1人1千伸援20萬

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

橘貓將大便拉在窩裡　竟被臭到乾嘔4次XD

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

80歲老婦克服帕金森氏症困境　內生性幹細胞療法助力

迎618購物節　大江購物中心即起加碼推出「超級品牌日」

10年未調！　桃園宣布與新北兩市里鄰長活動費114年起調升

地震後宜蘭旅宿業重創「住房剩2成」　業者喊話中央比照台東補助

「武玄壇關公」娶聖母竟非天后宮分靈！背後劇情神展開

砂石車剎車失靈過彎猛撞護欄側倒　車身車輪分離...砂石灑進田地

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到...信眾爭睹　濟公神尊上驚現龍衣

新北三峽簡易自來水設備完工　212戶居民受惠

新北淡水大拜拜遶境起駕　副市長劉和然參拜祈求平安

新北2歲心臟病童無錢動手術　圓融行善團1人1千伸援20萬

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

長榮國際4度賣長榮航　2個月內總計出售17.5萬張

《七龍珠 電光炸裂》公開全新戰鬥模式　特典爆滿數位預購開跑

加油停車刷神卡爽領8%！高回饋攻略曝光　14張信用卡優惠一次看

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

地方熱門新聞

黑鮪魚禁捕令！東港漁民怒：已準備出海

關公娶聖母劇情神展開！竟非天后宮分靈

佳冬「立瓜」疫情停辦4年　端午封街立800顆

桃園SRF廠「敗部復活」　黃世杰兩點聲明開轟

國民黨「財劃法」修正版要過關　鍾東錦：作夢

天受宮「帝爺公蛇」連45年報到　信眾爭睹

黑心手機行勾結融資業者「狠剝2層皮」

桃園SRF廠商敗部復活　張善政再槓經濟部

2024台南國際龍舟錦標賽閉幕

雲林斗南民宅2樓竄火舌　屋主吸入濃煙急送醫

桃園市長盃龍舟賽　龍王組冠軍大溪區隊二連霸

新竹男買到發霉大餅　見綠皮差點吐了

2024水上高樁獅爭霸賽　冠軍出爐

桃林鐵路龜山區自行車道　微整拓寬瓶頸段

更多熱門

相關新聞

新冠又來了！詹江村傻：開會有人狂咳「未戴口罩」

新冠又來了！詹江村傻：開會有人狂咳「未戴口罩」

疾管署今（11）日表示，上週新增328例新冠本土確定病例（併發症），較前一週上升，同時新增20例死亡個案，研判疫情上升且進入流行期。對此，國民黨桃園市議員詹江村表示，他今天在密閉空間開會時，有人一直咳嗽都未戴口罩，感嘆「我如果中招就是今天」。

備戰亞青！U18培訓隊36人名單出爐

備戰亞青！U18培訓隊36人名單出爐

玉山盃桃園市哀宥宇飆8K奪MVP

玉山盃桃園市哀宥宇飆8K奪MVP

玉山盃桃園市二連霸奪U18組訓權

玉山盃桃園市二連霸奪U18組訓權

桃園虛擬運動委員會啟動　邱奕勝接任主委

桃園虛擬運動委員會啟動　邱奕勝接任主委

關鍵字：

桃園市里鄰長聯誼活動費用調升

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

更多

最夯影音

更多

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面