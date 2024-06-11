10年未調！　桃園宣布與新北兩市里鄰長活動費114年起調升

▲桃園宣布與新北兩市里鄰長活動費114年起調升。（資料照／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政11日表示，桃園市自103年升格以來，里鄰長聯誼活動費超過10年未調整，又近年物價波動加劇，加上後疫情時代，旅宿業各項成本提高，導致里鄰長聯誼活動行程品質下降。因此，自明(114)年起里鄰長聯誼活動費由3,840元調升至4,100元。

張市長指出，桃園市現有1萬2,520名里鄰長，協助的事項包含市政宣導資料分送、里內環境清潔協助、區公所交付的為民服務等超過10大項工作，是市府與地方鄉親之間重要的行政橋樑管道，部分里長先前於基層建設座談會反映聯誼活動費久未調漲一事，市府相當重視，即請民政局研議相關經費預算並與新北市政府共同協議後，決定將每人費用由3,840元，調升至4,100元。

民政局劉思遠局長表示，桃園市與新北市鄰里聯誼活動費相同且皆逾10年未調整，桃園與新北為體恤里鄰長在第一線長年貢獻及為民服務的辛勞，兩邊協議後考量物價波動現況、基層實際需求和建議，並參照113年4月份消費者物價指數，共同調升鄰里聯誼活動費至4,100元。

劉局長表示，桃園市預計明（114）年里鄰長聯誼活動費將由4,807萬6,800元增列到5,133萬2,000元，增加325萬5,200元，漲幅約6.77%。