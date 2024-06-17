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LG 55吋4K電視不到4萬就能入手　汰換家電趁618買現折現省

東森購物618購物節火熱開跑（圖／東森購物提供）

▲電商618年中大促推出眾多好康優惠。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

把握年中促銷最大檔入手家電，消暑不可少的冷氣、風扇，搭配電商618購物節優惠現折很划算之外，隨著巴黎奧運進入倒數，想換台4K電視享受高畫質賽事轉播的話，6/18用券下單LG 55吋OLED電視最低4萬有找；另外，平台業者也推出「今日下單，隔日配達」服務，主打電視、冰箱、洗衣機，提供售後快速安裝。

端午節過後正式進入炎夏，涼感商機大增，東森購物網ETmall觀察相較於上個月，涼夏家電買氣在近期有明顯上揚，冷氣成長近5成，風扇也突破2成。要度過炎炎夏日，不管是汰舊換新或購買一級能效家電，正值618購物節檔期，是消費者可以省錢的好時機，像是日立7-8坪日本壓縮機冷暖變頻冷氣，原價56,590元，東森購物站上結帳現折88折，只要49,800元；夏普16吋自動除菌離子DC風扇，下單再折超低價2,790元。

東森購物網ETmall祭出購買全家電滿額最高送18,618，冷氣指定商品有千元好禮2選1，滿額再送Jo Malone等品牌香水，另外當日消費滿萬元加碼送618樂透金，晚上18:18分登記再搶61%東森幣。LG品牌館還有最高5,000的618檔期回饋。

東森購物618購物節火熱開跑（圖／東森購物提供）

▲LG家電品牌館618祭出回饋最高5000，登記再搶萬元清淨機。（圖／東森購物提供）

瞄準家電換購熱潮，PChome 24h購物在618年中慶倒數之際，強打大家電最低下殺42折起，並加碼下單優惠，包括618當天滿萬元送限量618 P幣，登記再抽SONY Vlog相機，同時推出「大家電快速安裝」新服務，凡是購買具有「快速安裝」標示的電視、冰箱、洗衣機，最快「今日下單，隔日配達」，目前包含LG、SAMSUNG、Panasonic、SONY、BenQ、TOSHIBA、SHARP等品牌，首波可快速安裝的大家電商品數已超過400件，不過每日有限額服務，現階段也以北北桃都會區為主，預計日後會逐漸增加涵蓋區域。

Samsung三星 極簡雙門系列237L雙門冰箱（圖／PChome 24h購物提供）

▲Samsung三星 極簡雙門系列237L雙門冰箱，即日起特價12,900元。（圖／【PChome 24h購物提供）

近期全台掀起AI浪潮，其熱度也反應在618年中慶上，蝦皮購物觀察，站上智慧家電買氣和上月對比明顯攀升逾5成，AI物聯網電視、AI智控洗乾衣機等更榮登家電熱賣排行榜。想要打造智慧家庭的人，6/18當天使用蝦皮「商城85折」、「商城88折」等券下單，智慧家電最高現省5,000元，例如，原價74,900元的LG樂金OLED55C3PSA OLED evo 4K AI物聯網電視，使用88折券，最低只要38,900元，就能換台4K電視迎接奧運盛事；Panasonic國際D611XGS 610公升四門玻璃聯網冰箱，88折券後價4萬元有找，下單刷國泰世華蝦皮購物聯名卡分期回饋上看6,200蝦幣。

LG樂金 OLED55C3PSA OLED evo 4K AI物聯網電視（圖／蝦皮購物提供）

▲LG樂金 OLED55C3PSA OLED evo 4K AI物聯網電視，優惠價疊加88折券後價38,900元。（圖／蝦皮購物提供）

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電商618購物節年中大促省錢抗漲家電冷氣電視涼夏家電

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