在職進修助攻　讓她成功轉換跑道薪水翻倍

▲40歲的洪邇文原本是傳產的採購人員，利用下班時間參加勞動部產業人才投資方案在職進修課程，把興趣當職業，更讓自己成為業界搶手人才，薪水翻倍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

40歲的洪邇文原本是傳產採購人員，因從小對資訊科技有興趣，利用下班時間參加勞動部產業人才投資方案在職進修課程，學習AI程式編寫、程式語言設計等，不僅成功跳槽到金融保險公司擔任經理，主責客戶端物聯網應用相關業務，下班後還當起講師，幫助學員提升資訊科技能力，把興趣當職業，更讓自己成為業界搶手人才，薪水翻倍。

「持續學習，人生就會變得不一樣」，洪邇文說，她原在化學儀器公司擔任採購人員近10年，因工作倦怠，思索培養第二專長轉換跑道，因自己對資訊科技很有興趣，就決定從相關領域出發，剛開始在網路自學，偶然得知產投方案課程，政府亦有補助，就利用下班時間在職進修，3年來陸續參加包括 「人工智慧自然語言辨識班」、「LineBot AI機器人設計」、「Google Firebase雲端資料庫設計班」等近10門課程學技術，實力迅速累積。

後來洪邇文被金融保險公司看上，延攬成為業務經理，負責替客戶開發物聯網應用相關服務，轉換跑道成功，更透過產投課程老師介紹，利用下班之餘到產業工會、職訓單位擔任講師，進行app程式開發與物聯網應用等教學課程，不但華麗轉身，還有滿滿成就感，收入更較以往翻倍成長。

「多一種技能你就比別人更有競爭力」，洪邇文說，做任何事情都要靠累積，尤其是技術，相信只要有心學，就能讓自己成長，她鼓勵在職朋友多運用政府資源學習第二專長，不僅能認識朋友、建立人脈，還有機會開創事業春天，「能做自己喜歡的事很開心」。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟表示，為幫助15歲以上在職勞工學習第二專長機會，勞動部推出產投訓練課程，由政府補助8成訓練費用，另符合中高齡、身心障礙等特定對象身份者可享全額補助，每位勞工每3年補助7萬元，鼓勵勞工朋友運用。

劉邦棟說，為培養現今最夯的淨零轉型、AI及數位轉型等重點產業人才職能，分署今年與40家辦訓單位合作開出約120門政策性產業課程，提供近2,600個在職進修機會，課程包括ESG溫室氣體盤查訓練班、資安系統專業人才培訓班、IC設計與人工智慧訊號處理班等，現正陸續開課中，詳情可上台灣就業通網站查詢與報名，或洽專線(06)6985945分機1526。