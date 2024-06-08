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老鳥每天翹班「薪水領更多」！妹子氣喊離職　一票嘆：那是他的本事

▲▼上班,想睡覺,失眠,愛睏。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO抱怨老鳥愛翹班。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人工作最怕遇到雷同事。一名女網友透露，她的工作是文書相關，如果和老鳥同事一起作業其實很閒，不過她發現，老鳥同事把事情交接給她之後，翹班次數越來越多，雖然她很喜歡現在的工作，主管加薪也很爽快，但對方愛偷懶，薪水卻領得比她還多，讓她很不滿，很猶豫要不要辭職。

原PO在Dcard發文表示，他們工作環境是單純的文書工作，主管不太會盯人，只要把事情處理妥當即可。但尷尬的是，每天的工作量約是1-1.5人份，1個人做太累，2個人又太閒，目前單位裡只有她和老鳥同事，不過老鳥同事總會找機會偷懶。

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原PO透露，當初老鳥就直接向她表明，因為想要翹班和請假方便，所以才去找主管說要徵人，如今也慢慢將事情交接給她做，對方翹班次數越來越多，每天都會偷懶1個多小時，提前去吃午餐或提早下班。讓她更生氣的是，對方交接也很隨便，且遇到問題都會不耐煩。

原PO忍不住氣喊想要離職，不過這份工作距離她家搭公車只要10分鐘，每月薪水有3.5萬元，一個月可以存1萬多元，能供她未來去海外攻讀碩士，且主管人很好，加薪也很爽快，唯一缺點就是老鳥同事太軟爛，「而且看他翹班，薪水還能領得比我多，就覺得心裡好不平衡啊」，她現在年資也未滿1年，因此很猶豫到底要不要離開？

▲▼錢包,存款,鈔票,千鈔。（圖／記者劉維榛攝）

▲老鳥薪水領比較多，讓原PO覺得不平衡。（示意圖／記者劉維榛攝）

網友紛紛表示，「不是錢多就該做到死，妳還是離職好了」、「所以公司對於每個人的薪資通常都是保密的」、「如果妳這份工作能準時下班，下班後跟假日不用24h on call，那是我的話，會留下來做一兩年」、「我會跟主管說他一直偷懶，還翹班的事情欸，看主管怎麼處理」、「當初入職你接受offer也代表接受這個薪水，只是比較了之後才內心覺得不公平吧，這沒什麼好比較的，這世界上不公平的事很多，有能力就換一個滿意的工作環境及薪水就好了」。

也有網友指出，「他能談到這種薪水，這樣工作還不被釘也是他的本事」、「這就是人家的本事，我覺得倒是不用費心思去搜集人家什麼證據…檢舉後發現人家是關係戶就尷尬了，和則繼續，不和則趕快離開」、「他不會捅你刀就可以了，不用管他，反而要多跟他學習這樣的本事」。

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