拒當屋奴！你的薪水適合買多少錢的房子？5步驟建構買房認知術

文／Workworks職場人

「我們應該是要當屋主，而不是因為負擔過高的房貸成為房奴」職場人們有過買房的夢想嗎？為什麼有些人買房之後，總會覺得自已的生活被綁架，淪落成為「屋奴」呢？本篇編輯將分享《買房人生課》書籍，將透過5大步驟，帶領職場人們評估自己的薪水適合買多少錢的房子，讓大家一步步具體化自己的需求。

買房要點

1.決定每月要還款的金額上限

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為了不讓房貸成為生活的負擔，作者建議最理想的狀況是「每月房貸本息攤還的金額不要超過家庭收入的1/3」，假設一個家庭的月收入為6萬元，那麼最理想的狀況是每月房貸本息攤還金額不超過2萬元。

2.用試算工具算出可以買的總價

決定每月要還款的金額，就可以套用「可貸房貸總額試算工具」，用這個金額作來回推總價和貸款金額，假設一個家庭決定以2.5萬作為「每月要還款的金額上限」，那麼以貸款8成、30年房貸、房貸利率2.1%來推算，可購買的房屋總價為834萬，貸款金額為667萬，需準備頭期款金額為167萬元。

3.回推想要的區域／類型／坪數

當職場人們算出房屋總價後，就能依據自己目前設定的區域及平均行情，來會推可購買的坪數，假設總價為834萬，區域行情每坪為35萬元，那麼可以購買的建物權狀為23.8坪，計算完後就能推估室內面積，如果是無電梯公寓，通常只需要樓梯間，室內約有22坪，如果是電梯大樓假設公設比33%，那麼室內約為16坪。

4.改用：寬限期／理財型房貸

如果發現總價買不到喜歡的房子，最安全的方式就是重新調整「坪數、類型、地點」做取捨，倘若權衡之後這些需求仍無法割捨，職場人們也能採用「買房自住需求」、「每月房貸負擔」的方式，簡單來說，使用「寬限期」或是「理財型房貸」，以第一步驟算出來的「每月要還款的金額上限」作為每月繳貸款「利息」的預算，回推總價和貸款金額。

5.自備款：資源盤點／存錢計畫

透過算出來的總價和貸款金額，來推估需要的自備款，進而開始進行資源盤點和存錢計畫，透過以上五個步驟教學，不僅能兼顧需求與買房後的現金流，也能讓職場人們買房後，一樣保有生活與理財的餘裕。

Source：《買房人生課》

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