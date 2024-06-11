　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拒當屋奴！你的薪水適合買多少錢的房子？5步驟建構買房認知術

文／Workworks職場人

「我們應該是要當屋主，而不是因為負擔過高的房貸成為房奴」職場人們有過買房的夢想嗎？為什麼有些人買房之後，總會覺得自已的生活被綁架，淪落成為「屋奴」呢？本篇編輯將分享《買房人生課》書籍，將透過5大步驟，帶領職場人們評估自己的薪水適合買多少錢的房子，讓大家一步步具體化自己的需求。

買房要點

1.決定每月要還款的金額上限

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了不讓房貸成為生活的負擔，作者建議最理想的狀況是「每月房貸本息攤還的金額不要超過家庭收入的1/3」，假設一個家庭的月收入為6萬元，那麼最理想的狀況是每月房貸本息攤還金額不超過2萬元。

2.用試算工具算出可以買的總價

決定每月要還款的金額，就可以套用「可貸房貸總額試算工具」，用這個金額作來回推總價和貸款金額，假設一個家庭決定以2.5萬作為「每月要還款的金額上限」，那麼以貸款8成、30年房貸、房貸利率2.1%來推算，可購買的房屋總價為834萬，貸款金額為667萬，需準備頭期款金額為167萬元。

3.回推想要的區域／類型／坪數

當職場人們算出房屋總價後，就能依據自己目前設定的區域及平均行情，來會推可購買的坪數，假設總價為834萬，區域行情每坪為35萬元，那麼可以購買的建物權狀為23.8坪，計算完後就能推估室內面積，如果是無電梯公寓，通常只需要樓梯間，室內約有22坪，如果是電梯大樓假設公設比33%，那麼室內約為16坪。

4.改用：寬限期／理財型房貸

如果發現總價買不到喜歡的房子，最安全的方式就是重新調整「坪數、類型、地點」做取捨，倘若權衡之後這些需求仍無法割捨，職場人們也能採用「買房自住需求」、「每月房貸負擔」的方式，簡單來說，使用「寬限期」或是「理財型房貸」，以第一步驟算出來的「每月要還款的金額上限」作為每月繳貸款「利息」的預算，回推總價和貸款金額。

5.自備款：資源盤點／存錢計畫

透過算出來的總價和貸款金額，來推估需要的自備款，進而開始進行資源盤點和存錢計畫，透過以上五個步驟教學，不僅能兼顧需求與買房後的現金流，也能讓職場人們買房後，一樣保有生活與理財的餘裕。

Source：《買房人生課》 

【延伸閱讀】

小資族買房「5省錢撇步+4還貸方式」一次看：預售屋開盤買、提前還貸縮短期限最划算？

首購族必學！4招避免成「房奴」要點：多付頭期款、「本息均攤」適合月收入穩定族群？

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

ET快訊
女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？
獨／19歲孝子遭虐死　女友憶「他拿6萬救狗」甜蜜照曝
快訊／大樂透1億元一注獨得　獎落「這縣市」
快訊／板橋男騎士「自撞橋柱」身亡　車頭全爛
高雄旅館爆3屍命案！1男2女死亡
男飛機上摸奶人妻　空姐拿繩綁人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拒當屋奴！你的薪水適合買多少錢的房子？5步驟建構買房認知術

腸病毒近1.8萬人就醫！疫情連2周上升　疾管署估暑假才降溫

還剩1.1萬劑！50-64歲免費肺鏈疫苗遇端午連假沒打完　估本周用罄

出國回台灣最想吃什麼　最多人點名「台灣之光」：國外賣很貴

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

產後妊娠紋爬滿肚！出軌尪提1要求「會好好補償」　全場氣炸

洗冷水澡可增強免疫力？醫：必須符合3條件「否則會致命」　

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰：問完已讀就好！原因驚呆萬人

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李芷婷見蟑螂牆上壞壞　勇者室友徒手一掌收服！

端午立蛋！臘腸用鼻子全推倒　媽無奈笑：那3顆立超久的

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

橘貓將大便拉在窩裡　竟被臭到乾嘔4次XD

拒當屋奴！你的薪水適合買多少錢的房子？5步驟建構買房認知術

腸病毒近1.8萬人就醫！疫情連2周上升　疾管署估暑假才降溫

還剩1.1萬劑！50-64歲免費肺鏈疫苗遇端午連假沒打完　估本周用罄

出國回台灣最想吃什麼　最多人點名「台灣之光」：國外賣很貴

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

產後妊娠紋爬滿肚！出軌尪提1要求「會好好補償」　全場氣炸

洗冷水澡可增強免疫力？醫：必須符合3條件「否則會致命」　

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰：問完已讀就好！原因驚呆萬人

天魁星發威！「3生肖」下半年要轉運了　屬蛇升職又加薪

雷雨灌南部5天「下最猛時段」曝　大台北熱翻明飆36度

高雄前鎮彩券行送出1億頭獎　員工「開幕才半年」嗨炸：新店有新手氣

銳歐本週先發計畫不變　張祐銘美技接殺葉總笑：像打籃球

黃仁勳概念股連飆6根漲停！慧友明起關緊閉　並列17檔注意股

新冠又進入流行期！詹江村傻眼：開會有人狂咳「未戴口罩」

夏季腋下多汗飄異味？醫師教你「2招」改善困擾

美鑽錯落點綴更時髦　Hearts On Fire時尚指數激升

鈴木駿輔首次主場MVP唱中文歌　許願下次與啦啦隊女孩跳舞

女房客喝醉遭性侵！房東「下體掛保險套」逼問：我很小？

拒當屋奴！你的薪水適合買多少錢的房子？5步驟建構買房認知術

快訊／大樂透1億元一注獨得！獎落高雄前鎮　連續2期送出頭獎

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

生活熱門新聞

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

1便當很傷腎　醫：熱量也非常驚人

亞洲最大百貨商場6/30動工　大咖韓星開唱身分曝

快訊／寶林換肝女今下午過世！北市衛生局長證實

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

明起雨區擴大南部「下最猛」時間曝　午後大雨炸2地

LINE「最優質功能」沒了　打字慢10秒！用戶崩潰

今雨區擴大　「下最多」地區曝

雙寶爸「全家放假沒出門」結果　家長狂刷：比上班累

潮州副站長PO「亮槍照」嗆網友　台鐵：屬個人行為

好市多貝果漲100挨轟！如今悄悄降價

更多熱門

相關新聞

輝達股價飆「賣掉買房還是加碼買？」一票人秒回買房

輝達股價飆「賣掉買房還是加碼買？」一票人秒回買房

輝達（NVIDIA）股價在過去12個月內上漲了198%，有網友表示，朋友最近要買新房，總費用1470萬元，自備款需掏出230萬元，但最近輝達股票狂漲，自備款正是從手中持有的輝達股票而來，擔心賣掉後股價暴漲會很後悔，猶豫該拿來買房，還是買股比較好。

職場必學3招打造「內在能量」

職場必學3招打造「內在能量」

媽贊助300萬頭期「寫妳名字」未婚夫臉垮！兩派吵翻

媽贊助300萬頭期「寫妳名字」未婚夫臉垮！兩派吵翻

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

空降餐廳老闆…她請不到員工求救　網看條件傻眼

老鳥每天翹班「薪水領更多」！妹子氣喊離職

老鳥每天翹班「薪水領更多」！妹子氣喊離職

關鍵字：

Workworks職場人閱讀屋奴買房薪水

讀者迴響

熱門新聞

確診後免疫系統永遠被改變　「不死癌症」增3倍

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蔡阿嘎開鍘蘿拉…二伯5天後鬆口「一場重擊」

超多人收到！「水費催繳」苦主現身了　淚曬暗黑截圖

19歲孝子擺攤救母被打死！5煞丟老闆家嗆：下樓看看

潮州副站長曬舉槍照「太小看我了！」　PTT炸鍋

徐巧芯捲詐團洗錢急切割　大姑老公氣炸全說了

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

台中「超兇女體盛」引話題　小模2小時價碼曝光

快訊／知名速食店遭恐嚇下毒　千面人是台大女學霸

洋蔥瘦到太誇張！站春風旁邊「完全沒被認出」

即／台中西屯區工地意外　工人18F墜落慘死

更多

最夯影音

更多

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

做工2個月領80萬？　他轉身「保險很重要」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面