鋰電池充電起火！土城大火奪3命　檢察官抵達殯儀館相驗

▲土城火警3死，檢察官抵達殯儀館相驗。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市土城區延壽路一棟民宅昨(13日)傳出3死火警，警方初步調查，當時屋主正在4樓客廳為園藝設備鋰電池充電，不料電池疑似故障而起火、爆炸，火勢一發不可收拾，導致母子、及女兒男友受困，3人不幸葬身火窟。今(14日)死者遺體移往板橋殯儀館，家屬與檢方上午10時30分許抵達，將相驗釐清死因。

警方調查，起火民宅高7層樓，起火點位於4樓，4樓以上為同一戶人家，住著父母兒女一家4口、以及女兒男友共5人，據了解，屋主爸爸從事園藝，家中有除草等園藝設備，13日凌晨12時許正在4樓客廳替4顆鋰電池進行充電，不料凌晨3時許時電池突然竄火，且火勢又快又猛，爸爸與女兒見狀後急忙向下逃生，而隨後大火阻斷大門出口，受困家中的母子與女兒男友3人無法逃生，不幸葬身火窟中。

▲土城民宅昨凌晨大火奪走3命。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警消昨撲滅火勢後，第一時間尋獲母子倆遺體，而女兒男友則是受困在7樓處，被燒到變形坍塌的鐵皮屋頂壓住，遺體已經嚴重碳化，由於當時現場溫度仍高，警消待稍稍降溫後，才將男友遺體移出。

今(14日)上午10時30分，家屬抵達板橋殯儀館，神色哀戚、不發一語，隨後檢方也會同法醫抵達，將相驗3人遺體，釐清死因已及案情細節；而在檢方進行相驗程序時，解剖室內也傳出陣陣哭聲。

▼火調人員在火勢撲滅後於屋內進行採證。（圖／記者戴上容翻攝）