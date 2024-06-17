李強訪澳送大禮　宣布澳洲公民15天入境免簽

▲中國國務院總理李強15日出訪澳洲，澳洲外長黃英賢在阿得雷德機場迎接。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

正在澳洲訪問的中國大陸總理李強，17日在與澳洲總理艾班尼斯會面後宣布，中國將單方面把澳洲納入免簽國，澳洲護照持有者可15天免簽入境中國。兩國還共同宣布，為商務、旅遊和探親人員互發3至5年的多次入境簽證。

中國國務院總理李強繼續澳洲訪問行程，17日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤。雙方將討論貿易關係、地區安全等問題，這是第九輪中澳總理年度會晤。外媒報導，除雙邊貿易議題外，艾班尼斯表示，將向李強提出地緣政治緊張與涉及國家利益的議題。

據《新華社》報導，李強早前在坎培拉集體會見澳洲國會參議院院長萊恩斯（Sue Lines）、眾議院院長迪克（Milton Dick）。李強表示，中澳經濟高度互補，合作空間廣闊。希望澳洲國會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。

李強指出，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易。下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中的作用十分重要。中澳兩國的歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話，以增進了解、消除疑慮。

李強15日抵達澳洲訪問，為時隔7年後再有中國總理到訪。

中澳關係從2020年起因新冠疫情溯源等問題開始惡化，為此，中國對來自澳洲的木材、大麥和葡萄酒等商品實施進口限制，但目前大部分限制已陸續解除。坎培拉方面預計，李強訪澳後，北京還將允許澳洲活龍蝦銷往中國。