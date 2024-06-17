　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

李強訪澳送大禮　宣布澳洲公民15天入境免簽

▲▼中國國務院總理李強15出訪澳洲，澳洲外長黃英賢在阿得雷德機場迎接。（圖／路透）

▲中國國務院總理李強15日出訪澳洲，澳洲外長黃英賢在阿得雷德機場迎接。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

正在澳洲訪問的中國大陸總理李強，17日在與澳洲總理艾班尼斯會面後宣布，中國將單方面把澳洲納入免簽國，澳洲護照持有者可15天免簽入境中國。兩國還共同宣布，為商務、旅遊和探親人員互發3至5年的多次入境簽證。

中國國務院總理李強繼續澳洲訪問行程，17日與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會晤。雙方將討論貿易關係、地區安全等問題，這是第九輪中澳總理年度會晤。外媒報導，除雙邊貿易議題外，艾班尼斯表示，將向李強提出地緣政治緊張與涉及國家利益的議題。

據《新華社》報導，李強早前在坎培拉集體會見澳洲國會參議院院長萊恩斯（Sue Lines）、眾議院院長迪克（Milton Dick）。李強表示，中澳經濟高度互補，合作空間廣闊。希望澳洲國會積極支持兩國務實合作，為此提供良好的法治保障和政治氛圍。

李強指出，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易。下一步要取得更大發展，需要雙方共同努力，兩國立法機構在其中的作用十分重要。中澳兩國的歷史文化、社會制度不同，對一些問題的看法存在差異是正常的，關鍵是要加強溝通對話，以增進了解、消除疑慮。

李強15日抵達澳洲訪問，為時隔7年後再有中國總理到訪。

中澳關係從2020年起因新冠疫情溯源等問題開始惡化，為此，中國對來自澳洲的木材、大麥和葡萄酒等商品實施進口限制，但目前大部分限制已陸續解除。坎培拉方面預計，李強訪澳後，北京還將允許澳洲活龍蝦銷往中國。

ET快訊
千古謎底揭曉！日研究曝「女性較長壽原因」：沒精子
快訊／想老婆！「柯神」關212天求交保　班霸喊窮：要去海外兼
廣東韓江「史上最大洪水爆發」　恐怖空拍照曝
陸軍一兵慘死…父曝犯案動機！　17歲少年「長袖藏刀」
快訊／國王冠軍賽大危機！　林書豪G4將不會上場
華莎劇透：我下個月來高雄　「5大咖」名單官宣！
快訊／畢業典禮天花板突掉落！　家長遭砸傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

李強訪澳送大禮　宣布澳洲公民15天入境免簽

羅冠聰母親公屋被收回　港府證實：欠租，違反租約

陸央行官媒：應淡化對金融總量指標的關注

廣東韓江「史上最大洪水爆發」恐怖空拍照曝！1.11萬人緊急轉移

陸5月份CPI年增0.3%　官員：下階段繼續溫和回升

妻子要離婚…遭夫「球鞋抽打20分鐘」送醫不治！法院輕判10年

違規載客！8人搭冷藏貨櫃「慘窒息身亡」…司機中途開車廂才發現

中菲南海船隻「擦碰」！　大陸控「責任在菲方」：故意危險接近

海峽婦女論壇開幕　陸國務委員：講好兩岸「真情故事」

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

雨勢升級！大雷雨轟雙北　13縣市「豪大雨特報」

高爾宣芮德要當爸媽了　寶寶性別公布超幸福❤

網紅整妹出國入住猛鬼酒店 詭異聲響＋古怪氣氛秒退房

熱心男遇小貨車拋錨卡路中　幫拖到路旁暖喊：免錢啦～

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

李強訪澳送大禮　宣布澳洲公民15天入境免簽

羅冠聰母親公屋被收回　港府證實：欠租，違反租約

陸央行官媒：應淡化對金融總量指標的關注

廣東韓江「史上最大洪水爆發」恐怖空拍照曝！1.11萬人緊急轉移

陸5月份CPI年增0.3%　官員：下階段繼續溫和回升

妻子要離婚…遭夫「球鞋抽打20分鐘」送醫不治！法院輕判10年

違規載客！8人搭冷藏貨櫃「慘窒息身亡」…司機中途開車廂才發現

中菲南海船隻「擦碰」！　大陸控「責任在菲方」：故意危險接近

海峽婦女論壇開幕　陸國務委員：講好兩岸「真情故事」

adidas陸高層涉「大規模貪腐」！供應商獻百萬＋房地產　公司開查

珍奶一咬「爆漿蟑螂」！苦主已刪文　彰化衛生局展開稽查

快訊／國3北上善化出口「砂石車起火」！　匝道封閉處理中

波尼多老闆涉偷拍害慘同業！台東交觀處出重手　全面查民宿飯店

王仁甫大陸旅遊無辜捲爆料　季芹動怒：不能接受！

王婉諭追問「支持兩岸一家親？」　揭黃國昌昔言論嗆：逃避可恥還沒用

快訊／柯旻豪押212天「想老婆」求交保　班霸喊窮：要去海外兼職

Google地圖驚見「哥吉拉襲台」！大戰八里焚化廠...超神畫面曝

農會擋下298件詐騙！幫農民保住2億　行員警覺阻「假姪詐裝修費」

老「藍鷹」對戰青鳥沒在怕！　國民黨21日動員藍粉擠爆青島東路

破冰？中澳總理會晤　李強宣布開放澳公民免簽入境15天

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

大陸熱門新聞

女大生收男生紙條　打開一看秒社死

廣東韓江史上最大洪水爆發　恐怖空拍照曝

陸產3A《黑神話：悟空》預售3天賣破4億元

打敗劍橋等名校生！17歲高職正妹闖入全球數學決賽

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

醫科教授救人害上課遲到！遭學校扣獎金

adidas陸高層涉大規模貪腐！公司開查

爬山遇蛇界大貓熊她貼近合影　內行嚇：咬一口爛肉

她才是A股史上最年輕女總裁　照片曝光

陸要拍《三體》電影版！找來張藝謀執導

砸200萬聘金結婚！男子想行房遭拒「那裡不行」

陳妍希粉紅禮服海論登台 氣質獻唱《若思便思念》

富家妹遭騙色騙財5.5億　真相曝光

違規載客！8人搭冷藏貨櫃慘窒息身亡

更多熱門

相關新聞

澳外長見李強　重申反對單方面改變台海現狀

澳外長見李強　重申反對單方面改變台海現狀

中國國務院總理李強最近正在澳洲訪問，這是過去7年來首次有中國總理訪澳，顯示兩國關係有所穩定。李強表示，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易。不過，澳洲外交部長黃英賢向媒體表示，澳洲已向中方表達關切台灣海峽周邊軍事活動增加與誤判風險，反對單方面改變現狀的任何行為。

遭捲波特王風波！魚乾委屈狂翻信箱曝結果

遭捲波特王風波！魚乾委屈狂翻信箱曝結果

中菲南海船隻擦碰！大陸控：故意危險接近

中菲南海船隻擦碰！大陸控：故意危險接近

中國客闖禁區「趕海」非法捕撈　日本超頭痛

中國客闖禁區「趕海」非法捕撈　日本超頭痛

澳籍作家楊恆均遭判死緩　成中澳高層交鋒熱點

澳籍作家楊恆均遭判死緩　成中澳高層交鋒熱點

關鍵字：

中國澳洲中澳關係地緣政治貿易李強艾班尼斯

讀者迴響

熱門新聞

竹市副所長頭部中彈亡　才和家人去澎湖玩

即／竹市副所長頭部中彈亡　第一分局回應了

即／屏東陸軍一兵遭砍殺！17歲少年殺人罪送辦

詹惟中爆「陽痿分手」！同床日本妹4天：硬不起來

王齊麟被女友嗆「他是奧運冠軍關我屁事」

別再用脫鞋打蟑螂！環境部教3招防治：小強爬過就死掉

台東得獎民宿爆浴室偷拍！年輕女客受害

新北翁誤闖國道遭撞倒慘死　敬老卡查出身分

「3組保健食品」千萬別一起吃！營養師：沒效又傷荷包

春風放話幫高爾宣養女兒　「滿足1條件」到國小畢業

三戰倒數不到48hrs？新神鬼先知曝準確日期

獨／平頭男持槍掃射民宅　真理褲妹自摑淚求：別鬧了

快訊／高爾宣結婚當爸了！　秘娶大9歲芮德

「1類運動」做太多反變胖！減重醫：更易餓、囤脂肪

憂成本加劇　營建業者爆：明年核彈級災難要來了！

更多

最夯影音

更多

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

Line點數1萬2歸零苦主找到了　正妹直播主曝心情：1秒就消失

鄧紫棋再唱李玟合作曲「台上淚崩」　一度唱不下去..喊：我去擦眼淚！

聰明貓說中文回覆媽　一問一答發音超清楚

男友問「吃鴨肉嗎」她回好　下秒被黃色小鴨大軍包圍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面