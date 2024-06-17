中國總理李強訪澳　澳外長黃英賢提台海風險：反對單方面改變現狀

▲中國國務院總理李強與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）會面，承諾再提供澳洲一對熊貓。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

中國國務院總理李強最近正在澳洲訪問，這是過去7年來首次有中國總理訪澳，顯示兩國關係有所穩定。李強表示，過去幾年，中澳關係經歷曲折後重回正軌，來之不易。不過，澳洲外交部長黃英賢向媒體表示，澳洲已向中方表達關切台灣海峽周邊軍事活動增加與誤判風險，反對單方面改變現狀的任何行為。

▲黃英賢接受澳媒ABC訪問時表示，澳洲關切台海周邊軍事活動增加，並反對單方面改變現狀的行為。（圖／路透）

綜合衛報等外媒報導，李強17日表示，中澳關係的曲折已經過去，重回正軌，下一步的更大進展則需要雙方共同努力。李強也與黃英賢（Penny Wong）見面進行熊貓與貿易外交，中國承諾為澳洲阿得雷德動物園（Adelaide Zoo）提供一對新的熊貓。

李強的到訪是繼2017年前總理李克強之後，首次有中國總理訪澳，此行目的在穩定兩國關係。然而，黃英賢在與李強會談前接受澳媒ABC採訪強調，雙方關係仍然存在緊張與無法忽視的分歧，且澳洲將與中國處在太平洋區域「永久競爭」的現實之中。

黃英賢在談到台灣問題時強調，澳大利亞支持台海兩岸維持現狀，認為「維持現狀是維護印太地區及全球和平與穩定的最佳途徑。」她重申，這是澳洲長期以來明確主張的立場，「我們反對任何單方面改變現狀的行為」。

黃英賢形容，台灣問題顯然是世界上最危險的爆發點之一，但她與澳洲其他官員過去已經清楚表明，對台海周邊軍事活動的增加以及誤判、失誤的風險深感擔憂，「這是我們公開表達的觀點，而我們也已經直接向中國表達這些立場。」

當被問到是否會直接向李強傳達時，黃英賢表示，「與我們過去所做過的一致，我們將處理這些問題和其他許多一系列分歧的觀點等問題，比如，中國如何在這個區域運作，以及澳洲和其他國家希望參與的方式。」