衰！砲指部上兵變共諜　業績掛蛋還遭判刑2年半定讞

▲砲指部上兵退伍後轉當共諜，吸收下線失敗，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

陸軍砲兵訓練指揮部戴姓退役上兵，退役10年後赴大陸珠海地區工作，遭吸收成為共諜，轉而回台灣發展共諜組織，並打算吸收2名現役軍人當下線，遭到拒絕。案經檢方提起公訴後，一審台南高分院將戴男判刑2年6月。最高法院審理後，17日駁回上訴定讞。

判決指出，戴男2007年2月9日入伍，之後轉服志願役士兵，而自2007年3月26日起在陸軍砲兵訓練指揮部暨飛彈砲兵學校（後更名為陸軍砲兵訓練指揮部）教勤營第五連服役任職野戰砲兵，於2011年4月20日以上等兵軍階退伍。

戴男在2021年4月間赴大陸地區珠海市工作，第二個月就在廣東省珠海市結識化名「百威」的大陸情報單位人員。「百威」得知戴男曾擔任志願役士兵的背景，隨即以給付高額報酬為代價，利誘吸收戴男加入情報組織，成為「百威」之下線。而後戴男受指示返台，向楊姓、蔡姓2名現役軍人提出邀約，邀請2人加入成為下線，但遭2人拒絕。2人向單位舉報，戴男遭逮，並被台南高分檢依照違反《國家安全法》提起公訴。

案經高等法院台南分院審理，戴男自白犯行，坦承接受指示返台成立共諜組織，但「業績掛蛋」。法院最後認定戴男有罪，除依自白減刑以外，也因他犯行未遂減刑。最後台南高分院一審將戴男判刑2年6月。全案再上訴，最高法院17日駁回上訴定讞。