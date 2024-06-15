　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

鄭銘謙『家庭重建 幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』直播宣傳家庭愛

▲▼法務部長鄭銘謙在北檢檢察長任內參加廣播電台『家庭重建．幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』節目。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲法務部長鄭銘謙（右）在北檢檢察長任內參加廣播電台『家庭重建．幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』節目。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

法務部長鄭銘謙上任後非常低調，但實際上他也是個關心更生人權益的部長。他在上任部長前，擔任台北地檢署檢察長，並在上個月參加廣播電台『家庭重建．幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』節目，透過直播喚起社會大眾對更生人、收容人及家庭的瞭解與尊重。

家庭是每個人遭遇困難挫折的避風港，是人類精神和物質生活寄託的所在。隨著社會的進步，科技的發展、網路的發達，許許多多的人、事、物皆透過網路、科技處理與達成；相形之下，人與人之間的關係連結，就顯得淡薄。

因此在今年母親節前夕，更保臺北分會與臺北地檢署結合正聲廣播電台舉行母親節社區關懷～『家庭重建．幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』直播宣導節目，邀請鄭銘謙接受正聲廣播電台專訪，希望透過直播喚起社會大眾對更生人、收容人及其家庭的瞭解與尊重。

鄭銘謙當時指出，受刑人是否能安心服刑？更生人是否能順利適應生活？復歸社會，其中家庭支持系統佔了很重要的影響因素。更保臺北分會服務迄今共幫助了近200個家庭、517位更生人或其家屬，為他們在復歸社會這條路上，重新建立穩定且強而有力的後盾，可謂成果顯著。

為了感謝每位更生人的母親在經歷子女犯法後接受法律制裁、監禁及外界指責等種種的內心煎熬，仍然可以無怨無悔的用「愛心」與「耐心」，幫助出獄的子女穩定地回歸社會生活。鄭銘謙特與更生事業-「指尖上的創意」陳雪花老師共同手工彩繪製作母親節卡片，致贈給全天下的母親，祝福母親節快樂，也藉由活動讓社會大眾更能以這些媽媽、更輔志工的同理心來幫助這些從監獄出來，有心重新開始的更生人，也使社會更加和諧、安定。

ET快訊
《黑暗榮耀》女星「現身台北小巨蛋」　看張學友演唱會
「3C充電7做法」恐釀火災！台電示警
快訊／北市刑事局「2樓彈藥庫」起火冒煙
剃光陰毛…妹子崩潰「尿流到大腿」還亂噴！醫：確實有可能
快訊／小琉球「大停電1小時」全島熱翻！台電董事長說明
魚乾陷波特王風波生計受影響！「被壓著打」怒回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

鄭銘謙『家庭重建 幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』直播宣傳家庭愛

更生保護會80週年慶！召開第一次籌備會議

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

KID給羅蘭聞腋下..遭虧：滿臭的XD 　揭峮峮感情狀態「一直很釋懷」

下雨天媽讓邊牧自己玩　牠聽話上樓啟動丟球機

費德勒畢典致詞談人生課　沒有事情是「毫不費力」

記錄鸚鵡「從零開始養」　看兩隻健康長大超療癒

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

鄭銘謙『家庭重建 幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』直播宣傳家庭愛

更生保護會80週年慶！召開第一次籌備會議

鳳梨自爆「框了金髮泰國妹」：貴但很配合！　眾人一看照片笑了

女乘客胸部太大被攔下！海關「檢查內衣」挖出大秘寶

經長郭智輝：電價不是愈便宜愈好「太便宜，大家容易浪費」

追思1941金瓜石事件　人權音樂會展現愛與和平

《黑暗榮耀》5人幫的她在台灣　「低調現身小巨蛋」看張學友演唱會

開公司不為當老闆　楊大正爆「和〈島嶼天光〉有關」：這產業沒人要碰

全台「最醜車站」中壢火車站熄燈　藍綠臉書發文告別！期華麗轉身

台電示警「3C充電7做法」恐釀火災！ 睡覺時充秒中

大南瓜齊聚淡水金色水岸　三芝瓜農陳灯燃657斤奪冠軍

快訊／北市刑事局「2樓彈藥庫」起火冒煙　消防員急射水灌救

鐵粉嘶吼：蔡依林妳給我過來！　 呸姐唱一半嘴角失守「笑場了」

法律熱門新聞

鄭銘謙上廣播節目宣傳家庭愛

更保80週年慶　籌備會議首開會

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

給說法／不以財物下注就非賭博嗎

給說法／你知道自己被限制出境嗎

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

蔡正傑／酒測值未超標不算犯罪嗎

劉哲嘉／搶黃燈肇事仍有刑責

雷皓明／下咒算不算恐嚇？

王齡梓／竊者罰百倍賠償誰規定的

洪敏超／人頭董事長不好當

雷皓明／在家裸露算防礙風化嗎

給說法／無視警語而傷亡誰負責

雷皓明／「打我啊笨蛋」　你真打？

更多熱門

相關新聞

更保80週年慶　籌備會議首開會

更保80週年慶　籌備會議首開會

「臺灣更生保護會」將在今年度舉行「更生保護80週年慶」，並規劃一系列慶祝活動。更保董事長暨台灣高檢署檢察長張斗輝，在4月底召開第一次籌備會議，邀集各主管討論相關規劃。

離譜法官懶到發霉　案件拖4年6月未審理

離譜法官懶到發霉　案件拖4年6月未審理

劉建國遭稱「愛情的騙子」打憲法訴訟敗訴

劉建國遭稱「愛情的騙子」打憲法訴訟敗訴

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

17歲女友產女又和國二女學生發生關係　

退役上校劉聖恕當共諜　重判20年定讞

退役上校劉聖恕當共諜　重判20年定讞

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會甦活人生台北分會鄭銘謙法務部長

讀者迴響

熱門新聞

有錢男買3車位停玩具車！警衛砸了賠慘

牛排館結帳竟刷2400萬　女：險吃掉1棟房

獨／直擊篠崎泫「超短熱褲」探監Toyz！白皙長腿外露

賴冠霖正式宣布退圈喊話粉絲：我從沒有跪過

林襄這張無碼真的猛！「透視內衣」神秘三角看光

Makiyo離婚1年約砲23歲鮮肉！「只做1次」男方大暈船

一堆妹子在穿！他困惑「這啥風格」釣出答案

多明尼加總統宣布：優先發展半導體

提醒差點坐過站的乘客下車！軍人發1照　全場歪樓

博愛座爆糾紛！傳老人提告OL　網怒：老人太扯

台鐵駕駛出軌女調度員玩「列車性愛」

女客被刷2400萬！高檔牛排館：統編變消費金額

「亞洲一線男星」是Gay被阿姨包養！

男拿傘北捷傷人「帽子哥」擒抱壓制畫面曝

台中女警被影射下海　28歲「D罩杯洪水泛濫」

更多

最夯影音

更多

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

化身「長輩」開慶生趴　穿Polo衫配護腰超傳神

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面