鄭銘謙『家庭重建 幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』直播宣傳家庭愛

▲法務部長鄭銘謙（右）在北檢檢察長任內參加廣播電台『家庭重建．幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』節目。（圖／臺灣更生保護會提供）



記者吳銘峯／綜合報導

法務部長鄭銘謙上任後非常低調，但實際上他也是個關心更生人權益的部長。他在上任部長前，擔任台北地檢署檢察長，並在上個月參加廣播電台『家庭重建．幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』節目，透過直播喚起社會大眾對更生人、收容人及家庭的瞭解與尊重。

家庭是每個人遭遇困難挫折的避風港，是人類精神和物質生活寄託的所在。隨著社會的進步，科技的發展、網路的發達，許許多多的人、事、物皆透過網路、科技處理與達成；相形之下，人與人之間的關係連結，就顯得淡薄。

因此在今年母親節前夕，更保臺北分會與臺北地檢署結合正聲廣播電台舉行母親節社區關懷～『家庭重建．幸福再現-陪伴守護 愛在臺北』直播宣導節目，邀請鄭銘謙接受正聲廣播電台專訪，希望透過直播喚起社會大眾對更生人、收容人及其家庭的瞭解與尊重。

鄭銘謙當時指出，受刑人是否能安心服刑？更生人是否能順利適應生活？復歸社會，其中家庭支持系統佔了很重要的影響因素。更保臺北分會服務迄今共幫助了近200個家庭、517位更生人或其家屬，為他們在復歸社會這條路上，重新建立穩定且強而有力的後盾，可謂成果顯著。

為了感謝每位更生人的母親在經歷子女犯法後接受法律制裁、監禁及外界指責等種種的內心煎熬，仍然可以無怨無悔的用「愛心」與「耐心」，幫助出獄的子女穩定地回歸社會生活。鄭銘謙特與更生事業-「指尖上的創意」陳雪花老師共同手工彩繪製作母親節卡片，致贈給全天下的母親，祝福母親節快樂，也藉由活動讓社會大眾更能以這些媽媽、更輔志工的同理心來幫助這些從監獄出來，有心重新開始的更生人，也使社會更加和諧、安定。