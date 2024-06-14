更生保護會80週年慶！召開第一次籌備會議

▲「更生保護80週年慶」籌備會議。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

「臺灣更生保護會」將在今年度舉行「更生保護80週年慶」，並規劃一系列慶祝活動。更保董事長暨台灣高檢署檢察長張斗輝，在4月底召開第一次籌備會議，邀集各主管討論相關規劃。

籌備會議由張斗輝主持，邀請法務部保護司副司長林秀敏、簡任視察歐惠婷、科長侯淯荏、高等檢察署檢察官許鈺茹、檢察官黃冠運共同出席。與會人員對於更保的努力與付出表示肯定，會中也分享自我經驗，林秀敏建議可把志工、友善廠商、協力廠商願意接納更生人的職志拍攝成影片，讓社會大眾瞭解與響應；黃冠運分享承辦反賄選宣導拍攝抖音短片經驗，建議可採外包拍攝方式，結合高人氣網紅協助宣傳各分會產品，以增加銷售效果；侯淯荏建議編撰史實紀要可讓更多人瞭解更生保護會或由更生樂團創作主題曲搭配活動進行；歐惠婷建議可結合各分會在地特色作為主題呈現，如：雲林分會有特色的戲劇表演或是年初燈會花燈的製作展示等。

各分會主管也紛紛表達出各自分會的特色及透過媒體達到宣傳效果等方式進行提議。如何將點與點，在不同時間點和活動串聯起來形成一個面，讓更生保護會80週年更有連貫性與發揮效果。會議中大家踴躍發言，也提出透過媒體宣傳將各地特色結合起來、建立網站連結和增加電子媒體平臺發送、製作紀念酒感謝捐款業界人士等方式進行宣傳、行銷與慶祝，需要大家共同努力。

張斗輝最後期許，更生保護會最重要的工作就是協助更生人復歸社會，期望與指示更保人員要積極協助更生人就業、居住、家庭支持、社會接納及降低再犯率，只要更保做到了，明年80週年的系列活動就是大家豐碩成果的呈現。

▼更保董事長暨台灣高檢署檢察長張斗輝舉行「更生保護80週年慶」籌備會議。（圖／臺灣更生保護會提供）