噁！陸孩在海底撈飲料中「喝到感冒藥丸」　店員致歉：拿錯杯

▲飲料內的感冒藥丸。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東廣州一名陳先生近日帶著家人到海底撈用餐時，孩子在金桔檸檬飲品中，喝到一顆白色藥丸。廣州警方調查後，發現該藥丸為感冒藥，是店員誤將其他客人未喝完的飲料拿給陳先生的孩子，才造成此事發生。

據《南方都市報》報導，陳先生指出，從監視器畫面了解到，在同一用餐時段，有客人在裝有金桔檸檬的杯子中，丟入白色的「藥丸」，並自行飲用，喝完又將杯子放在桌子上。店員將其中一杯未喝完的杯子取走，另一名店員則將該杯飲品拿給了陳先生的孩子。

陳先生表示，當下發現藥丸後，馬上找店員處理，對方卻說要將異物進行檢測，並將杯子取走，他及家人要求先拍照，未能獲得對方同意，這才讓他選擇報警處理。

▲藥丸的檢測結果。（圖／翻攝自微博）

該白色藥丸的藥物檢測結果顯示，檢測出了乙醯氨基酚成分，未檢出丙戊酸、氯氮平、卡馬西平、美托咪定、阿米替林、咖啡因成分，也就是感冒藥。

海底撈總部相關負責人對此向陳先生一家致歉並表示，涉事廣州門市店員的行為嚴重違反了服務流程規範，海底撈已依據制度流程對相關責任人進行嚴肅處理，並讓區域負責人對該店操作規範進行專項核查輔導，確保服務流程準確與流暢。

廣州海珠區市場監理局工作人員則表示，「本局對（海底撈）涉事經營場所進行現場檢查，並立案調查，目前案件正在調查處理中。」