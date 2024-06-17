梅雨掰掰！　本周「正式入夏」更熱了

記者陳俊宏／台北報導

更熱了！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，這周就準備要結束今年的梅雨，正式進入夏天，溫度也會越來越高。

吳聖宇指出，今天、周二鋒面位置仍在台灣北方海面，持續受到西南季風影響，天氣型態跟之前類似，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方以及山區午後有局部熱對流雷雨機會，局部單點還是有出現短時較大雨勢的可能性；各地溫度偏高，高溫普遍有可能來到33至35度或以上，因吹西南風，台東要持續注意焚風出現。

▼天氣越來越炎熱，許多人會到海邊戲水消暑。（圖／資料照／記者劉亮亨攝）



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吳聖宇說，周三開始一直到周末，隨著太平洋高壓增強，鋒面位置將會進一步往北移動，遠離台灣，風向也從西南風轉為偏南風，逐漸擺脫鋒前的環境，改為受到太平洋高壓外圍偏南風的影響，天氣型態也跟著轉變。

吳聖宇提到，天氣型態轉變為上午各地多雲到晴，午後山區以及局部地區有短暫雷雨的夏季型天氣，雖然熱對流發展的位置，還是有機會出現短時較大雨勢的情況，但整體來說天氣會越來越穩定，降雨越來越少，正式進入夏天；隨著降雨減少，溫度也會越來越高，各地高溫將普遍來到34-36度或以上，甚至會有更高溫度出現。

吳聖宇表示，短時間來看，南方海面上仍會比較平靜，熱帶擾動還很難發展，可能要等到6月底之後，高壓北抬至足夠北邊的位置，讓出的空間才有利於擾動或颱風醞釀，因此暫時還不必擔心有颱風這件事情，只需要持續觀察留意就好。