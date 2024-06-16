冷氣這樣吹最省電！　日本專家實測：比「調低溫度」還要涼

▲日本專家實測，冷氣開強風比調降溫度更涼更省電。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

夏天即將來臨，然而隨著冷氣需求增高與電費調漲，讓民眾荷包大傷。日本電視節目就找來專家實測，冷氣應該如何吹「最省電」，而結果也讓現場來賓大吃一驚。

日本電視節目「ひるおび」提出了2種情境，分別是將溫度降低1℃以及將風力調高，並實際測試究竟哪一種方式才能夠讓房間迅速降溫且節省電費。專家直言，許多人都會有盲點，以為加強風量更耗電，然而實際上，調低溫度更耗費電力。

日本冷氣製造商大金工業的重政周之在一間實際坪數約10坪的公寓客廳進行測試，首先他將溫度設置在26度、風力自動，並實際測試2種情況，分別是將溫度調降至25度、風量自動，以及維持26度但風力開最強。

就這樣讓冷氣持續運轉15分鐘，在26度但風力最強的情況下，體感溫度更涼爽。反之，調降至25度的情況，卻無法特別感受到屋內溫度有下降。

不僅如此，當溫度26度、風力為自動時，消費電力為0.14Kw，但是將溫度調降1度後15分鐘，卻飆升至0.32kW。而保持26度但風力加強的情況，消費電力僅來到0.17 kW，明顯更省電。

實驗結果顯示，將風量調強後，房間內的空氣流動更好，使室內溫度更均勻，而體感溫度也明顯降低。反之，單純降低溫度1℃會導致壓縮機負荷加大，反而消耗更多電力。重政周之表示，壓縮機耗電量占冷氣整體電力的8成，因此降低溫度更容易增加耗電量。

另一方面，將風力設為自動也是一個冷氣省電小技巧。根據大金工業的的實驗顯示，若每天早上8時至晚上7時連續使用冷氣11個小時，將風力設為自動比設為弱風還能節省約990日圓（約新台幣203元）的電費。這是因為風力設定自動可以快速降溫至設定溫度，之後保持溫度所需的電力也較少，而風力設定弱則需要較長時間達到設定溫度，耗電量更高。