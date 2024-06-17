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今再防「西北雨」　變天熱區曝

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

再防西北雨！氣象專家林得恩提醒，今日午後在中部以北、宜蘭、花蓮及其它山區，仍然要留意有局部短暫雷雨或陣雨，下雨的時間可能不到一小時，但瞬間雨勢可能會相當集中與顯著。

中央氣象署表示，今天位在浙江海面的鋒面稍微南移接近台灣一點，天氣仍不穩定，清晨至上午西半部有局部短暫陣雨，午後加上熱力作用，中部以北、宜蘭、花蓮地區及其他山區也要注意局部短暫雷陣雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署指出，周二北方鋒面稍微接近台灣，清晨至上午西半部可能有局部短暫陣雨，而午後在中部以北、宜蘭、花蓮及其他山區，仍然要留意有局部短暫雷陣雨。

氣象署說，周三至周日太平洋高壓有西伸增強的趨勢，風向轉為偏南風至東南風，各地為高溫炎熱的天氣，高溫普遍可以來到32到35度，特別是周五之後，西半部近山區或河谷、花東縱谷35、36度的範圍有擴大趨勢；而中部以北、東北部、東部及其他山區的午後雷陣雨會變得比較零星。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，本周降雨型態仍以西北雨為主！周日受西南風影響，午後有局部短暫雷陣雨發生，台北大安區就出現時雨量79毫米的強降雨，3小時雨量也超過100毫米，已達到豪雨標準，這波午後雷陣雨可說來得又快、又急、又猛。

林得恩表示，今日北方鋒面會稍微靠近台灣一點，午後在中部以北、宜蘭、花蓮地區及其它山區，仍然要留意有局部短暫雷雨或陣雨，下雨時間可能不到一小時，但瞬間雨勢可能會相當集中與顯著，外出活動建議攜帶雨具備用。

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