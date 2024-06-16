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高溫來了！飆36度「小心iPhone中暑」　電池續航力恐GG

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

端午節一過，馬上熱成烤番薯，不少人出門必備各種涼爽小物，不過不只人們要小心中暑，也要注意手機狀態。先前蘋果就曾在官網公告，iPhone 或 iPad最適溫度在0度至35度之間，如果超過這個範圍，可能會導致裝置為調節溫度而改變運作模式。若在極高溫的環境下使用，則可能損害電池續航力。

蘋果曾在官網貼出公告，「如果 iPhone 或 iPad 過熱或過冷」，希望用戶能在攝氏 0 度至 35 度（華氏 32 度至 95 度）的環境溫度中使用 iOS 和 iPadOS 裝置，「低溫或高溫環境可能會導致裝置為調節溫度而改變運作模式。若在極高溫的環境下使用 iOS 或 iPadOS 裝置，則可能會永久縮短電池續航力。」

至於存放溫度，「請將裝置存放在攝氏 -20 度至 45 度（華氏 -4 度至 113 度）的環境中。請勿將裝置留在車內，因為在停放的車輛內，溫度會高於上述範圍。」若裝置過熱或過冷，部分功能可能會暫時停用。在極端情況下，裝置甚至可能會暫時停用。

蘋果指出，若iPhone出現6種狀況，表示手機已經過熱，使用者必須特別留意：

1、充電（包括無線充電）速度緩慢或停止充電

2、顯示器變暗或變黑

3、行動無線電進入低耗能狀態，此時訊號可能會變弱

4、相機閃光燈或其他相機功能暫時停用

5、使用某些 App 或功能時效能變差，如影格率降低或處理時間變長

6、如果用戶正在導航，裝置可能會顯示下列「溫度：iPhone 需要冷卻」的提示並關閉顯示器。不過導航仍會提供語音轉向導航路線，在接近轉彎處時亮起顯示器，引導使用者。

官方同時呼籲，避免3種情況和活動，以免影響裝置效能：

1、在大熱天時將裝置留在車內

2、將裝置長時間置於陽光直射下

3、在高溫環境或陽光直射下長時間使用某些功能，如在車內使用 GPS 追蹤定位或導航功能，遊玩需高度繪圖處理的遊戲，或是使用擴增實境 App

若是裝置已出現溫度警告畫面，雖然可能還是可以撥打緊急電話，但若要盡快恢復使用裝置，最好將裝置關機、並移到較涼爽的環境（避免陽光直射）中冷卻。

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