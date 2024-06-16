未來一周高溫悶熱　明午後陣雨續轟「中部以北下到發綠」

▲ 未來一周高溫悶熱，周三起高溫範圍擴大，西半部高溫上看36度。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔡亞樺／台北報導

天氣炎熱，中央氣象署指出，未來一周高溫悶熱，周三太平洋高壓靠近台灣，高溫範圍擴大到西半部近山區及花東縱谷，高溫上看36度，明天東南部仍有焚風發生機會，慎防熱傷害，而受到北方鋒面影響，中部以北明、後天留意午後雷陣雨。

氣象署預報員葉致均說，明後天鋒面移到北方海面，西半部清晨到上午有短暫陣雨，雨勢一陣一陣的，午後中部以北、花蓮台東及各地山區，有午後雷陣雨，氣溫維持在32至34度，這樣天氣型態持續到周三。

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▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他還說，周三太平洋高溫逐漸往台灣靠近，轉為夏季炎熱的天氣型態，高溫範圍擴大到西半部近山區及花東縱谷，高溫35至36度，午後熱力加成作用不明顯，但仍要留意午後雷雨。

氣象署表示，未來鋒面下來機率較低，因此到下個周末都是高溫炎熱，明、後天鋒面在馬祖附近，馬祖仍需注意局部較大雨勢，鋒面前緣水氣多，台灣各地多雲為主，中午過後中部以北、宜花地區及各地山區注意午後雷雨。

▲未來降雨與氣溫變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署表示，明日東南部有焚風發生的機率，易有局部36度以上高溫，外出注意防曬、多補充水份，慎防熱傷害，而在周四前馬祖、金門容易有低雲或霧，會影響能見度，留意航班資訊。